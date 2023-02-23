Страны ЕС решили отменить требование предполетного тестирования на COVID-19 для пассажиров из Китая

На заседании рабочей группы по координации кризисных ситуаций IPCR (Integrated Political Crisis Response mechanism) принято решение до конца февраля отказаться от требования предполетного тестирования на COVID-19 пассажиров, прибывающих из Китая. Выборочное тестирование людей, прилетяющих из Китая в Европейский союз, продолжится до середины марта.

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Рабочая группа ЕС по координации кризисных ситуаций проанализировала меры предосторожности, предпринятые в отношении приезжающих из Китая. Поскольку эпидемиологическая ситуация в Китае улучшилась, а индикаторы, связанные с инфекцией, снижаются, принято решение смягчить действовавшие ранее меры.

Поскольку, по оценкам ВОЗ, распространение COVID-19 продолжает создавать в международном масштабе экстренную ситуацию в области общественного здравоохранения, рекомендации в отношении поездок остались в силе:

Во время поездки в Китай и из Китая всем путешествующим рекомендуется пользоваться медицинскими масками или масками типа FFP2/N95/KN95.

Персоналу и пассажирам международных рейсов, связанных с посещением Китая, будут предоставлены дополнительные рекомендации по личной гигиене и охране здоровья.

В настоящее время рабочая группа по координации кризисных ситуаций не планирует дальнейших встреч в связи со вспышкой COVID-19 в Китае. Группа будет созвана, если в этом возникнет необходимость.