Страшно, аж жуть: 5 мест, которые загонят душу в пятки

Хотите путешествия с небольшой порцией адреналина? Тогда вам точно понравятся эти туристические объекты — высоко поднятые смотровые платформы с прозрачным полом из стекла. Возможно, многим, чтобы захватило дух или душа устремилась в пятки, будет достаточно лишь посмотреть на эти фотографии, пишет Tūrismagids.

Стеклянная горка на 70-м этаже

Foto: Publicitātes attēli

Самый популярный объект такого рода находится в Лос-Анджелесе. На верхних этажах небоскреба US Bank tower оборудована обсерватория OUE SkySpace и 360-градусная смотровая платформа, а также проводятся различные интерактивные мероприятия, позволяющие лучше узнать город.

А особенным это место делает 14-метровая стеклянная горка, прикрепленная к внешней стене здания, по которой можно скатиться с 70-го на 69-й этаж. С горки на высоте около 300 метров открывается великолепный вид на город. И если вы не зажмуритесь, когда будете катиться вниз, то оцените его.