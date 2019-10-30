Страшно, аж жуть: 5 мест, которые загонят душу в пятки

Хотите путешествия с небольшой порцией адреналина? Тогда вам точно понравятся эти туристические объекты — высоко поднятые смотровые платформы с прозрачным полом из стекла. Возможно, многим, чтобы захватило дух или душа устремилась в пятки, будет достаточно лишь посмотреть на эти фотографии, пишет Tūrismagids.
Стеклянная горка на 70-м этаже
Самый популярный объект такого рода находится в Лос-Анджелесе. На верхних этажах небоскреба US Bank tower оборудована обсерватория OUE SkySpace и 360-градусная смотровая платформа, а также проводятся различные интерактивные мероприятия, позволяющие лучше узнать город.
А особенным это место делает 14-метровая стеклянная горка, прикрепленная к внешней стене здания, по которой можно скатиться с 70-го на 69-й этаж. С горки на высоте около 300 метров открывается великолепный вид на город. И если вы не зажмуритесь, когда будете катиться вниз, то оцените его.
- 1. Стеклянный пол Тауэрского моста в Лондоне
- 2. Стеклянная смотровая платформа на Эйфелевой башне
- 3. Прогулочная стеклянная тропа без перил
- 4. 430-метровый подвесной мост в Китае
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