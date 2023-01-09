Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

Думаете о том, куда бы поехать летом в отпуск? Для многих из нас безопасность является одним из важнейших факторов при выборе места. Особенно осторожными при выборе направления для отдыха сделал нас вынужденный перерыв в поездках во время пандемии. Но зато теперь можно начать рассматривать разные варианты.

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Полезным источником для поиска нового места для отпуска может стать ежегодный обзор американской туристической страховой компании Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP), в котором собраны 15 самых безопасных стран для путешествий в 2023 году, 11 из которых оказались в Европе.

На рейтинг влияют несколько факторов, в том числе результаты опросов людей, посетивших места назначения, Глобальный индекс миролюбия (GPI), последние советы по путешествиям от Государственного департамента США и глобальные оценки GeoSure, которые сочетают преступность, здоровье и прочие факторы, влияющие на безопасность путешественников в разных точках мира.

Помимо европейских стран в топ-15 попали также Австралия, Канада, Новая Зеландия и ОАЭ. Но мы остановимся на европейских участниках списка.

11. Расслабьтесь с пивом в Бельгии


Бельгия — одна из самых безопасных стран в мире, занимающая 15-е место в списке BHTP и 22-е место в GPI. Самая большая угроза? Количество калорий, которые вы употребите в поездке. Но для этого придется отказаться от пива и шоколада и вместо этого сосредоточиться на рассматривании шоколадных домиков Брюгге.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

Государственный департамент США относит страну, наряду со многими другими, ко второму уровню, советуя путешественникам "проявлять повышенную осторожность" из-за возможной угрозы терроризма.

10. Исследуйте Великобританию налегке


Почему бы не сделать 2023 год годом изучения Британских островов, от сурового северного побережья Шотландии до песчаных пляжей Корнуолла? Великобритания занимает 14-е место в списке BHTP как самая безопасная страна в мире по сравнению с 18-м в прошлом году. Глобальный индекс миролюбия поставил ее на 34-е место.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Pixabay

Опять же, Государственный департамент США относит страну к категории 2-го уровня из-за возможной угрозы терроризма.

9. Полюбуйтесь невероятными пейзажами Ирландии


Несмотря на то, что Ирландия немного опустилась в рейтинге, она по-прежнему занимает 12-е место в списке 15 лучших направлений в ежегодном списке самых безопасных стран мира по версии BHTP. Она также занимает третье место в рейтинге GPI и, согласно Госдепартаменту США, имеет рейтинг 1-го уровня.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

"Изумрудный остров" обязательно принесет вам душевное спокойствие своими поразительной красоты пейзажами и десятками великолепных средневековых замков.

8. Понежьтесь на солнце в Испании


Испания — одно из самых популярных мест отдыха в мире, и, к счастью, здесь довольно безопасно. Она занимает 11-е место в списке самых безопасных стран мира по версии BHTP и входит в топ-30 GPI.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

Согласно Государственному департаменту США, страна относится ко второму уровню безопасности про котором рекомендуется проявлять повышенную осторожность из-за потенциальной угрозы терроризма и гражданских беспорядков.

Но пока поездка в Испанию все равно остается беззаботным отдыхом с идиллическим побережьем и сенсационной едой.

7. Подышите горным воздухом в Швейцарии


Швейцария понравится путешественникам, заботящимся о безопасности, благодаря низкому уровню преступности и минимальным опасностям для туристов.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

Горная страна занимает 9-е место в списке BHTP, 11-е место в GPI и находится в наилучшей туристической категории Государственного департамента США — на первом уровне — "соблюдайте обычные меры предосторожности".

Туристы могут совершенно спокойно исследовать альпийские вершины страны и мерцающие озера.

6. Прорубите себе путь к отдыху в Швеции


Швеция занимает 8-е место в рейтинге BHTP, опустившись с 4-го места в 2022 году. Она также опустилась на 26-е место в GPI. Тем не менее, уровень преступности низок, а насильственные преступления крайне редки, и, как и Швейцарию, Государственный департамент США относит ее к самой высокой категории рекомендаций по поездкам.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Publicitātes foto

Чтобы чувствовать себя совершенно спокойно, заварите кофе на печи в дикой природе или попробуйте "лечебную" рубку дров и получите бесплатное отопление для своего загородного дома.

5. Изучите культуру Германии


Германия занимает 7-е место в списке BHTP (поднявшись с 9-го места в прошлом году) и 16-е место в GPI. Это означает, что вы можете спокойно исследовать как улицы Берлина, украшенные произведениями искусства, так и пивные таверны Баварии.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

США присвоили Германии 2-й уровень из-за возможной угрозы терроризма.

4. Насладитесь тишиной в Норвегии


Норвегия занимает 5-е место в списке BHTP и 17-е место в GPI. Она также может похвастаться тем, что Госдепартамент США счет страну самой безопасной для путешествий и присвоил ей первый уровень безопасности.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

Скандинавские страны, как известно, самые миролюбивые в мире, и Норвегия не исключение. Займитесь наблюдением за ледниками и северным сиянием или отправляйтесь на Шпицберген, где прямо сейчас в самом разгаре полярная ночь – солнце находится за горизонтом 24 часа в сутки.

3. Найдите себе занятие в Исландии


Исландия заняла третье место в списке самых безопасных мест для путешествий по версии BHTP в 2023 году, опустившись с первого места в прошлом году. Несмотря на небольшое падение, североевропейская страна по-прежнему считается самой мирной страной в мире согласно GPI. Он также имеет рекомендации по поездкам первого уровня от Государственного департамента США.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

Исландия – прекрасное место для путешествий в спокойной обстановке с завораживающими природными ландшафтами вулканов, горячих источников, гейзеров и лавовых полей.

2. Откройте для себя самый безопасный город в мире в Дании


Еще одна скандинавская страна также попала в список. Дания является одной из самых безопасных стран мира – на втором месте по версии BHTP, и, в качестве дополнительного бонуса, Копенгаген занял первое место в Индексе самых безопасных городов 2021 года.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

Государственный департамент США поставил скандинавскую страну в первую категорию, а GPI – на четвертое место. Это означает, что путешественники могут чувствовать себя совершенно расслабленно, любуясь королевскими дворцами и знаменитой скульптурой "Русалочки" в Копенгагене.

1. Прокатитесь на велосипеде по Нидерландам


Вы можете быть уверены в совершенно безопасной поездке в Нидерланды, поскольку они занимают первое место в списке самых безопасных стран BHTP и 21-е место в GPI.

Страшно не будет: стали известны самые безопасные страны для путешествий в Европе
Foto: Shutterstock

Опрошенные американские путешественники назвали Амстердам одним из самых безопасных городов мира – самое время запланировать поездку на несколько дней в страну весной, во время цветения тюльпанов.

Согласно Государственному департаменту США, страна относится ко второму уровню безопасности – из-за потенциальной угрозы терроризма.

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