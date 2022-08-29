Стюардесса показала самую грязную часть самолета, которой все пользуются - и это не туалет

Самой грязной и кишащей бактериями частью салона самолета, которой пользуется большинство пассажиров, признан вовсе не туалет. Об этом в своем аккаунте в TikTok рассказала стюардесса, использующая ник Flight Bae B!
"Знаете ли вы, что карманы на спинках сидений на самом деле являются самым грязным местом в самолете? Они грязнее, чем туалеты, они грязнее, чем подушки сидений, и они грязнее, чем столики с подносами. Позвольте мне рассказать вам, почему. Дело в том, что их никогда не чистят, оттуда не убирают содержимое. Уборщики заходят в салон самолета лишь для того, чтобы забрать мусор. Таким образом, в этих карманах копятся всевозможные микробы, эти поверхности не подвергаются регулярной очистке, в отличие от туалетов, которые регулярно протираются и дезинфицируются", - рассказала стюардесса.
@flightbae.b Want to know the dirtiest surface on aircrafts? 🦠 #dailytraveltips #airporttiktok #travelhacks #traveltiktok #flightbae #traveltok #flightattendant #flightattendantstories #cabincrewstories ♬ original sound - Flight Bae B!