Стюардесса спряталась в отделении для ручной клади и оттуда здоровалась с пассажирами

Стюардесса американской авиакомпании Southwest Airlines залезла в отделение для ручной клади и здоровалась оттуда с пассажирами, предает CNN.

Об этом в социальной сети Twitter рассказала пассажирка Вероника Ллойд. “Она была там примерно пять минут. Больше половины самолета успела занять свои места, прежде чем она спустилась”, - рассказала девушка, отметив, что это было очень весело.

Авиакомпания отметила, что “их сотрудники известны своим чувством юмора и уникальными личностями”. В этой ситуации стюардесса хотела немного повеселиться во время посадки.

“Конечно, это не является нашей обычной процедурой, команды Southwest считают безопасность их высшим приоритетом”, подытожила авиакомпания.

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU