Стюардесса спряталась в отделении для ручной клади и оттуда здоровалась с пассажирами

Стюардесса американской авиакомпании Southwest Airlines залезла в отделение для ручной клади и здоровалась оттуда с пассажирами, предает CNN.
Об этом в социальной сети Twitter рассказала пассажирка Вероника Ллойд. “Она была там примерно пять минут. Больше половины самолета успела занять свои места, прежде чем она спустилась”, - рассказала девушка, отметив, что это было очень весело.
Авиакомпания отметила, что “их сотрудники известны своим чувством юмора и уникальными личностями”. В этой ситуации стюардесса хотела немного повеселиться во время посадки.
“Конечно, это не является нашей обычной процедурой, команды Southwest считают безопасность их высшим приоритетом”, подытожила авиакомпания.
I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019
Это не первый раз, когда сотрудники Southwest Airlines удивляют пассажиров. Например, один стюард попытался сделать инструктаж по безопасности сексуальным, а другая стюардесса сообщила, что инструктаж будут вести “мой бывший муж, мой новый бойфренд и наш юрист по разводу”.
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