Стюардесса спряталась в отделении для ручной клади и оттуда здоровалась с пассажирами
Foto: AP/Scanpix/LETA

Стюардесса американской авиакомпании Southwest Airlines залезла в отделение для ручной клади и здоровалась оттуда с пассажирами, предает CNN.

Об этом в социальной сети Twitter рассказала пассажирка Вероника Ллойд. “Она была там примерно пять минут. Больше половины самолета успела занять свои места, прежде чем она спустилась”, - рассказала девушка, отметив, что это было очень весело.

Авиакомпания отметила, что “их сотрудники известны своим чувством юмора и уникальными личностями”. В этой ситуации стюардесса хотела немного повеселиться во время посадки.

“Конечно, это не является нашей обычной процедурой, команды Southwest считают безопасность их высшим приоритетом”, подытожила авиакомпания.

Это не первый раз, когда сотрудники Southwest Airlines удивляют пассажиров. Например, один стюард попытался сделать инструктаж по безопасности сексуальным, а другая стюардесса сообщила, что инструктаж будут вести “мой бывший муж, мой новый бойфренд и наш юрист по разводу”.

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form