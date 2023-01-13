Суевериям вопреки: Действительно ли билеты на самолет дешевле в пятницу, 13-го?

Пятница, 13-е, может быть лучшим временем для путешествия, если вы достаточно смелы. Согласно туристической поисковой системе Kayak, в этот день можно найти достаточно выгодных по цене предложений, если вы, конечно, не верите в приметы.

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Так, например, было обнаружено, что рейсы в Европу были примерно на 39% дешевле, а рейсы в пределах Великобритании — примерно на 19% дешевле. По словам представителей Kayak, это может быть связано с тем, что авиакомпании и поставщики туристических услуг ожидают, что суеверия повлияют на спрос. Некоторые авиакомпании, в том числе KLM, Ryanair и Lufthansa, даже пропускают 13 при нумерации рядов кресел в самолетах.

"Если вы не суеверны, то можете сэкономить, путешествуя в пятницу, 13-го, — говорит Лора Борне, вице-президент KAYAK по региону EMEA (Europe, the Middle East and Africa).

Действительно ли дешевле забронировать поездку в пятницу, 13-го?

Если честно, то уже немного поздно бронировать билеты на эту пятницу, 13 января, но хорошей новостью является то, что в октябре этого года нас ждет еще одна такая пятница. В Kayak утверждают, что выгодные предложения будут характерны и для предстоящей даты: 13 октября, пятница — один из самых дешевых дней для бронирования путешествий в этом году.

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К сожалению, это правило работает не всегда, и вы не можете полагаться только на суеверия, чтобы снизить стоимость вашего полета. В нынешнем году обе пятницы, 13-е, приходятся на несезон, и один этот факт уже оказывает большое влияние на стоимость билетов.

Пятница также является одним из самых популярных дней для путешествий, поскольку люди уезжают на выходные отдыхать и спрос, а, значит, и цены на билеты выше. Как правило, рейсы дешевле в середине недели, и проверка цен на даты по обе стороны от того дня, в который вы планируете поездку, является гораздо более надежным способом убедиться, что ваш билет стоит меньше.

Лететь в пятницу, 13-го, опасно?

Несмотря на то, что вокруг этой даты существует множество суеверий, маловероятно, что вы попадете в аварию в воздухе. Согласно статистическому анализу, проведенному Aviation Safety Network в 2013 году, это может быть даже безопаснее, чем обычно. Выяснилось, что среднее количество несчастных случаев со смертельным исходом в пятницу, 13-го, составляло 0,067 в день по сравнению с 0,091 в любой другой день.