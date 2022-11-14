Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

В Скандинавию едут за северным сиянием, фьордами и атмосферой древних богов и викингов, но эти края таят в себе намного больше. Pandotrip рассказывает про лучшие места Скандинавии, которые поразят ваше воображение.
Национальный парк Коли
В 2013 году Национальный парк Коли признали лучшим в Финляндии местом для пеших прогулок. В парке насчитывается более 80 километров пеших троп, которые пролегают сквозь вековые зеленые леса, мимо водопадов и через идиллические луга.
Взобравшись на вершину Укко-Коли высотой 350 метров, перед вами откроется невероятной красоты панорама озера Пиелинен. Виды ничуть не хуже открываются и с вершины Паха-Коли.
Национальный парк Коли — место дикой природы, нетронутой цивилизацией и коммерцией. Здесь можно ходить на лыжах, кататься на лодках, а можно побаловать себя в небольшом лесном спа Koli Relax Spa.
Подробнее: официальный сайт
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