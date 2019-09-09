Тадж-Махал будет работать и по ночам

Власти Индии всерьез подумывают о том, чтобы открыть Тадж-Махал для ночного посещения, пишет портал travel34.me. Об этом просили многочисленные туристы.

Топовую индийскую достопримечательность каждый день посещают около 22 тысяч человек. В пиковые дни проходимость достигает отметки в 50 тысяч. Чтобы не допускать огромного скопления людей, в Тадж-Махале предусмотрен штраф за длительное пребывание: в мавзолее запрещено находиться более трех часов.

Сейчас Тадж-Махал хотят сделать доступным для туристов и после заката. Пока такая роскошь возможна всего пять раз в месяц: в полнолуние и в две ночи до него и после. В ночное время на территорию мавзолея пускают до 400 человек.

"Мы получили много запросов на то, чтобы Тадж-Махал был открыт в ночные часы. Хотим претворить эту идею в жизнь", – сообщил министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель.

Тадж-Махал находится в городе Агра. Его построил император Шах-Джахан в память о любимой жене Мумтаз-Махал, которая умерла при родах в 1631 году. В строительстве были задействованы около 20 тысяч человек. В 1983 году мавзолей был включен в Список всемирного наследия.