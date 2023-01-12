Таиланд ввел и тут же отменил COVID-ограничения для туристов: Что произошло и нужна ли в итоге справка о вакцинации или нет?

В субботу власти Таиланда объявили, что для прибывающих в страну пассажиров потребуется подтверждение вакцинации из-за недостаточного уровня иммунизации в Китае и остальном мире.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это произошло после того, как Китай вновь открыл свои границы и отменил карантинные требования для путешественников. Таиланд же является одним из самых популярных туристических направлений в Азии, и страна ожидала возобновления потока туристов из Китая.

Однако два дня спустя таиландские официальные лица решили отменить решение о требовании подтверждения вакцинации после того, как группа экспертов в области здравоохранения согласилась отменить новое правило.

Эти события вызвали большое замешательство среди путешественников по поводу требования въезда в страну. В итоге управление по туризму Таиланда (TAT) выпустило заявление, в котором разъясняются правила вакцинации, страхования и тестирования на COVID-19.

Нужно ли делать прививки для въезда в Таиланд?

По словам вице-премьера и министра здравоохранения страны Анутина Чарнвиракула, от иностранных путешественников, прибывающих в Таиланд, не требуется предъявлять доказательства вакцинации. Чарнвиракул объяснил журналистам, что "предъявление доказательства вакцинации будет обременительным и неудобным".

Иностранные туристы также не обязаны предъявлять результаты теста на COVID-19. Непривитые путешественники могут въезжать в страну без ограничений.

Нужно ли покупать медицинскую страховку от COVID-19 для поездки в Таиланд?

Вам, скорее всего, не понадобится медицинская страховка от COVID-19, если вы путешествуете только в Таиланд.

Однако, если вы прибываете из страны или путешествуете в страну, для въезда в которую требуется отрицательный тест ПЦР, у вас должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение COVID-19 в Таиланде, говорится в сообщении TAT.

Это правило принято для того, чтобы в случае заболевания, которое не позволит вам покинуть страну, страховка покрывала не менее 10 000 долларов США (9 315 евро) на лечение плюс дополнительные семь дней пребывания.

"В то время как Таиланд приветствует всех гостей, страна происхождения туриста или следующая страна назначения может потребовать от прибывающих путешественников, включая их собственных граждан, возвращающихся домой, пройти отрицательный тест ПЦР, — говорится в заявлении TAT. — Таким образом, Таиланд стремится соответствовать правилам этих стран и требует страхования от COVID-19 для туристов из этих стран или гостей Таиланда, направляющихся в эти страны".

В качестве примеров таких стран власти Таиланда приводят Китай и Индию.