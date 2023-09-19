Таинственный Рюген. Почему обязательно стоит увидеть самый солнечный остров Германии?

Рюген, самый большой немецкий остров и один из самых популярных туристических регионов Германии – настоящая жемчужина с деревянными виллами и песчаными пляжами, о которой знают, кажется, только сами немцы…

Когда вы думаете об отдыхе на прекрасном острове, что представляете прежде всего?

Конечно, чудесные эстонские острова – номер один. Из более далеких предпочтительны, пожалуй, Аландские острова, там удобно с детьми и вообще замечательно. Многие ездят на Канары, освоили Сицилию, Сардинию, Азорские острова, Крит, Майорку, Корфу и Ибицу. Запросто можно отправиться на Мальту и Кипр. Рюген?.. Уверена, многие никогда не слышали это название.

Я бы тоже не побывала на этом немецком острове, если бы не запланировала поездку в знаменитый ганзейский город Любек. Но для недельного отпуска одного Любека показалось маловато…

Взглянула на карту и обратила внимание на Рюген: он от Любека на таком же расстоянии, как Таллин от Тарту – всего два с половиной часа на машине. Из глубин памяти всплыло, что это что-то знакомое с уроков немецкого языка в средней школе. Ах да, самый большой остров Германии, курорт. Мои спутники не возражали.

Там же только немцы!

На Рюген мы поехали с юга – прилетели из Таллина в Берлин и там взяли автомобиль в аренду. Впрочем, удобно ехать и с запада – если лететь в Гамбург, и тогда по пути будут Любек, Висмар и Росток, три знакомых из истории города.