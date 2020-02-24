Тайна литовских дюн: какие секреты хранит старая нацистская крепость близ Клайпеды

Приморский региональный парк – особый уголок Литвы, протянувшийся вдоль побережья Балтийского моря. Сегодня это место известно главным образом за счет многокилометровой линии пляжей с белым песком, ежегодно притягивающих тысячи туристов. Однако лишь немногие знают, что здесь живы отголоски войны. 75 лет назад здесь шли серьезные бои, а в песчаных дюнах между Клайпедой и Палангой затерялись останки уникальной немецкой батареи Memel-Nord, известной в народе как "Черная крепость".

В форте Memel-Nord работает целая экспозиция, раскрывающая подробности не только военной, но и бытовой жизни солдат вермахта. Здесь можно найти образцы военных снарядов, торпеды, пропагандистские гитлеровские плакаты, немецкие и красноармейские каски, предметы личной гигиены солдат прошлого столетия и многое другое. Постройки старого бастиона, включая артиллерийские установки, лифтовую шахту, разветвленную систему полуподземных ходов и укрытий, где был размещен гарнизон, сегодня может посмотреть каждый желающий.

Артиллеристы, Гитлер дал приказ



В этом году батарея отмечает свой 80-летний юбилей. История цитадели в приморском поселке Гируляй берет свое начало в 1939 году, когда Адольф Гитлер начал планомерную подготовку к войне на востоке. Военное командование нацистской Германии видело необходимость в укреплении приморской зоны на подступах к самой западной точке Восточной Пруссии – в связи с этим вокруг бывшего Мемеля возвели несколько крепостей, на которых разместили зенитные орудия. Сам же бастион Memel-Nord использовался не только для противовоздушной обороны, но и в качестве береговой батареи, прикрывавшей акваторию порта и вход в Куршский залив.

Жернова истории жестоко обошлись с этим местом и долгие годы фортификационные сооружения были заброшены. Немецкий форт получил второе дыхание, когда им заинтересовался клайпедский клуб истории военного дела. Усилиями неравнодушных активистов бетонные стены очистили от песка, стали водить экскурсии – сегодня батарея стала одним из главных мест притяжения Приморского регионального парка, рассказывает молодой историк Титас Тамквайтис.

"Точкой отсчета стал март 1939 года. В результате политического давления со стороны Третьего Рейха Клайпедский край вновь вошел в состав Германии. 23 марта в город прибывает лично Адольф Гитлер, там он выступает со своей знаменитой речью на балконе драмтеатра и в тот же день покидает Клайпеду, которой возвращают старое название Мемель. Вскоре после этого, то есть еще в том же месяце, начинаются подготовительные работы по строительству береговой и противовоздушных батарей. Важно сказать, что к работам не привлекали людей из концлагерей, сооружения строили военные", - говорит историк.

По его словам, работы были выполнены в рекордные сроки – уже в апреле возвели все железобетонные площадки для размещения орудий, а в мае прошли первые учения. К слову, немцы не ограничились одним бастионом – вокруг Мемеля выстроили настоящее кольцо противовоздушной обороны. Помимо Memel-Nord, было построено еще шесть батарей, прикрывавших город с востока, юга и запада – Memel-Sud, Nordmole, Dange, Löllen, Götzhafen, Schweinrücken и Seestrand. Руины некоторых из них сохранились, например, в приморском Мелнраге и на Куршской косе, но именно северный форт может похвастаться тем, что здесь уцелела большая часть укреплений.

"Именно батарея Memel-Nord является уникальной, поскольку других таких вокруг Клайпеды – нет. Во всей Литве вы тоже не найдете ничего подобного. По сути, можно утверждать, что батарея такого типа – единственная в своем роде. Мы изучали этот вопрос и с уверенностью можем сказать, что с точки зрения проектирования клайпедский пример – единственный в мире. Бункеров такого типа, как на Memel-Nord, так же нигде нет. Пункт огневого контроля даже нельзя обозначить кодовым названием, поскольку у него фактически нет аналогов – это был экспериментальный вариант.

Титас Тамквайтис рассказал нам, что рядом с батареей были расквартированы военные, которые занимались обслуживанием и объекта, поддерживая его боеспособность.