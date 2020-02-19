Тайная Европа: 20 невероятных мест, которые вы обязаны посетить

Если вы побывали в самых главных туристических местах Европы и думаете над своим следующим путешествием, то пора сойти с протоптанных путей и обратить внимание на месте, которые еще не стали слишком популярными. Telegraph Travel рассказывает о 20 самых удивительных и тайных местах Европы, которые стоит посетить.
Гаргано, Италия
На конце "каблука" Италии находится национальный заповедник Гаргано с длинными песчаными пляжами, густыми сосновыми лесами и климатом, в котором летнюю жару разбавляет бриз со всех трех сторон, окруженных морем. Лучшее время для посещения — в августе, когда здесь меньше всего туристов.
- 1. Эстремадура, Испания
- 2. Лозер, Лангедок, Франция
- 3. Ступа и полуостров Мани, Пелопонес, Греция
- 4. Мекленбург-Передняя Померания, Германия
- 5. Национальный парк Триглав, Словения
- 6. Гуймарес, Португалия
- 7. Пиано Гранде, Умбрия, Испания
- 8. Арагон, Испания
- 9. Сарта, Земли Луары, Франция
- 10. Пелион, Тессалоники, Греция
- 11. Острова Сиес, Галисия, Испания
- 12. Бергамо, Италия
- 13. Национальный парк Дурмитор, Черногория
- 14. Острова Костер, Швеция
- 15. Озеро Орта, Пьемонт, Италия
- 16. Сеговия и Саламанка, Кастилия и Леон, Испания
- 17. Божоле, Бургундия, Франция
- 18. Каравостаси и Эпир, Кипр, Греция
- 19. Фарерские острова