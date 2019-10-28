Национальная авиакомпания Таиланда Thai Airways в опасности. Перевозчик всеми силами пытается избежать своего закрытия. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Thai Examiner.

Президент Thai Airways International Сумет Дамронгчайтам накануне заявил о том, что авиакомпания, ставшая за 60 лет своей деятельности синонимом имиджа Таиланда, столкнулась с кризисом. Чтобы перевозчик не прекратил свою деятельность, ее глава призвал объединить усилия руководства и всех сотрудников компании, численность которых превысила 20 000 человек. "Время для решения возникших проблем еще есть, но его мало", — добавил С. Дамронгчайтам.

Причинами кризиса Thai Airways названо поражение в битве за долю рынка, поскольку компания не в состоянии конкурировать с бюджетными перевозчиками. В августе руководство сообщило об убытках за первую половину 2019 года в размере 6,44 млрд бат (около 210 млн долларов). В 2018 году за этот же период компания имела убытков на сумму 383 млн бат (12,6 млн долларов). Добавим, что компания на 51% принадлежит правительству Таиланда, еще 47% находится в собственности государственных акционеров. Именно правительство оказывает поддержку перевозчику, за счет которой он продолжает свою деятельность и даже может обновлять свой воздушный парк.

В начале октября министерство транспорта Таиланда призвало Thai Airways к разработке нового краткосрочного плана по выходу из кризиса и заявило, что руководство компании будет нести ответственность за последствия в случае, если не сможет приспособиться к текущим обстоятельствам.

Глава Thai Airways уже успел поделиться некоторыми решениями, которые призваны сэкономить часть средств. В частности, он сообщил о планах по сокращению административных окладов и расходов по всем направлениям, а также изменению политики службы общественного питания авиакомпании. Кроме того, С. Дамронгчайтам исключил бонусы и вознаграждения для персонала в обозримом будущем: "Никаких поощрений для персонала не будет, потому что главный приз — это выживание компании", — предупредил он.

На данный момент авиакомпания Thai Airways по-прежнему является крупным игроком, эксплуатирующим 80 самолетов и выполняющим рейсы в ключевые европейские города, в Азию и 5 городов в Океании.