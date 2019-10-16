Тайскую пещеру открывают для туристов спустя полтора года после спасения школьников

В Таиланде пещеру, в которой в 2018 году оказались в плену 12 школьников, объявят национальным парком и откроют для туристов. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Matichon Online.

Пещерный комплекс Тхам Луанг стал всемирно известен после спасения детской футбольной команды из 12 человек и их тренера, застрявших здесь на 18 дней летом 2018 года из-за поднятия уровня воды. Тогда в спасательной операции участвовало несколько сотен специалистов и волонтеров со всего мира. В итоге пленников удалось благополучно вызволить. В честь уникального спасения власти приняли решение превратить пещеру в полноценную туристическую достопримечательность.

Спустя год стали появились первые подробности открытия Тхам Луанг для посетителей. Министр охраны окружающей среды Таиланда Варавут Силпаарчха заявил, что пещерный комплекс станет доступным для туристов в конце 2019 года. Статус объекта — национальный парк.

По плану посетители смогут проделать путь длиной 150 метров и увидеть первый отсек пещеры. Рядом с объектом на данный момент продолжается оборудование соответствующей инфраструктуры, к которой относятся подъездные дороги, специальные указатели для туристов, статуя Будды на одном из участков пещеры и музейного павильона, в котором выставят спасательное оборудование. Планируется также запустить экскурсии в сопровождении профессиональных гидов.

Система пещер Тхам Луанг расположена на севере Таиланда в трех километрах от границы с Мьянмой. Длина комплекса составляет более 10 тысяч метров, а его глубина достигает 85 метров. До печально известных событий первый километр пещеры был открыт для туристов. Во время сезона дождей Тхам Луанг чаще всего оказывается затоплена, что и произошло в тот злополучный день.