В начале каждой взлетно-посадочной полосы есть гигантские цифры, хорошо различимые с воздуха. И нет, это не номер полосы, потому что эти цифры легко принимают значение и 5, и 15, и даже 35 — даже если взлетно-посадочная полоса в аэропорту всего одна. Более того, с другого конца полосы тоже всегда есть цифра и она… не совпадает с первой, а разница между ними всегда равна "18". Что происходит, кому и зачем нужны эти загадочные цифры?!

Цифры нужны пилотам, которые не хотят ошибиться с направлением взлета и посадки. А означают они довольно простые вещи. Единожды узнав их смысл, вы никогда его не забудете.

Каждый номер соответствует положению ВПП относительно сторон света и всегда равен числу от 1 до 36. Номер на противоположном конце той же полосы всегда отличается от первого на "18". То есть, если на одном конце номер "1", то на противоположном будет 19.

Первый номер всегда использует "показания" компаса. Например, если самолет приземляется на полосу по направлению с юго-востока на северо-запад, то на компасе это будет 119 градусов. Число округляется до ближайшей десятки, то есть до 120. Затем последний знак отбрасывается и получается, что номер полосы — "12". На противоположном конце полосы в этом случае номер будет "30", поскольку направление с северо-запада на юго-восток соответствует 300 градусам на компасе. Оба значения разделяют ровно 180 градусов. Так получается "магическое" число 18, стоящее между двумя номерами.

В больших аэропортах может быть несколько параллельных ВВП. У всех у них должны быть одинаковые цифры на полосах, верно? Верно. Только в этом случае к цифрам добавляются буквы — "L", "C" и "R". Они значат "левая", "центральная" и "правая".

Иногда полосы меняют номера. Происходит это из-за изменения положения магнитного полюса земли, который, безусловно, не находится на северном полюсе. Проверку его положения и коррекцию номеров полос авиационные власти проводят раз в пять лет.

Теперь у вас будет, что рассказать попутчикам в "пробке" в аэропорту!