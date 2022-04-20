Таллин и Рига вошли в число лучших городов Европы для путешествия на выходные

Сервис Buonce проанализировал 50 европейских городов и составил рейтинг лучших направлений для путешествий на выходные. Столица Эстонии оказалась в первой десятке, а Рига заняла 25 место.

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В ходе исследования специалисты оценивали такие факторы, как возможности развлечений, наличие парков и мест отдыха, количество ресторанов, баров и клубов, среднегодовую температуру и вероятность осадков.

Foto: Kaupo Kalda/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Все три первых места заняли испанские города: Пальма-де-Майорка, Севилья и Валенсия. Как выяснили специалисты сервиса Buonce, здесь больше всего развлечений, отличные рестораны, зажигательные клубы и, конечно же, шикарная погода.

Таллин занял в рейтинге 10-ое место, обогнав даже Рим (13 место) и Вену (15 место). Рига - 25-ое место, Стокгольм — 37, Хельсинки — 43. Вильнюс и вовсе в рейтинге не представлен.

ТОП-10 лучший городов для путешествия на выходные:

1. Пальма-де-Майорка, Испания

2. Севилья, Испания

3. Валенсия, Испания

4. Прага, Чехия

5. Венеция, Италия

6. Флоренция, Италия

7. Эдинбург, Шотландия

8. Амстердам, Нидерланды

9. Краков, Польша

10. Таллинн, Эстония

...

25. Рига, Латвия