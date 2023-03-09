Таллин – лучший, Рига мимо. Где находятся лучшие аэропорты Европы по мнению их пассажиров

С 2006 года Международный совет аэропортов проводит опрос пассажиров об их впечатлениях от работы почти 400 аэропортов в 95 странах. Результатом опроса становится ежегодная премия ASQ (Airport Service Quality) Awards, присуждаемая за качество обслуживания в аэропортах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

И вот как выглядят европейские аэропорты в недавно опубликованном рейтинге за прошлый, 2022 год.

Как работает премия Airport Service Quality Awards?

Премия ASQ присуждается в зависимости от размера аэропорта и региона. Вопросы опроса касаются преданности персонала, чистоты, легкости и приятности поездок клиентов в аэропорт и всего остального вплоть до вылета. В общей сложности 30 позиций.

Аэропорты, набравшие 20 процентов от общего числа баллов по шкале удовлетворенности, попадают в окончательный список. Полученные результаты передаются аэропортам, чтобы помочь им улучшить качество обслуживания клиентов.

Какие аэропорты являются лучшими в Европе?

В Испании больше всего лучших аэропортов, которые принимают менее двух миллионов пассажиров в год. Эль Йерро в Вальверде, Памплона, Реус, Мурсия и Астурия попали в число лучших. Единственный неиспанский аэропорт, который присоединился к ним – это аэропорт Инвернесс в Шотландии.

В категории от двух до пяти миллионов пассажиров лидируют страны Восточной Европы: аэропорты в Скопье (Северная Македония), Таллине (Эстония) и Загребе (Хорватия).

Среди аэропортов, принимающих от пяти до 15 миллионов пассажиров в год, победители распределились более равномерно. Среди них Международный аэропорт Эсенбога в Турции, аэропорт Никола Тесла Белград в Сербии, Кефлавик в Исландии, Международный аэропорт Мальты, обслуживающий Милан аэропорт Бергамо Орио-аль-Серио в Италии, аэропорт Порту в Португалии и аэропорт "Македония" (Салоники) в Греции.

В категории от 15 до 25 миллионов пассажиров первое место делят аэропорт Аликанте в Испании, международный аэропорт имени Ференца Листа (Будапешт) в Венгрии и аэропорт Хельсинки-Вантаа в Финляндии.

Среди аэропортов, обслуживающих от 25 до 40 миллионов человек в год, победителями стали Элефтериос Венизелос (Афины) в Греции, аэропорт в Пальма-де-Майорка в Испании и аэропорт в Цюрихе (Швейцария).

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Среди крупнейших аэропортов, обслуживающих более 40 миллионов человек в год, первое место разделили международный аэропорт Рим-Фьюмичино в Италии и международный аэропорт Стамбула в Турции.

Где у вас больше шансов получить неприятные впечатления от аэропорта?

Хотя премия ASQ Awards не называет худшие аэропорты Европы, есть и другие рейтинги, которые показывают места, где вероятность приятного путешествия оказывается ниже обычного.

Например, в Великобритании в аэропорту Лидс Брэдфорд самые большие очереди, согласно опросу, проведенному в ноябре организацией Which?. Данные, опубликованные европейским органом управления воздушным движением Eurocontrol в начале этого года, выявили худшие аэропорты по задержкам рейсов.

Лиссабон и Франкфурт показали самые низкие показатели вылетов вовремя среди крупнейших аэропортов Европы. Из аэропорта Лиссабона вылетали вовремя чуть более половины (54%) рейсов, из Франкфурта — 56%.

На третьем месте по непунктуальности оказался парижский аэропорт имени Шарля-де-Голля, пострадавший от забастовок прошлым летом, где вовремя вылетели всего 56,8% самолетов. Лондонский аэропорт Гатвик занял четвертое место с 57,5% рейсов, вылетающих вовремя. Подробнее об этом Тургид писал ЗДЕСЬ.

Повторится ли этим летом прошлогодний хаос в аэропортах?

К сожалению, существует большая вероятность того, что проблемы, с которыми пассажиры столкнулись в прошлом году, могут продолжиться и этим летом. Нехватка персонала, забастовки, растущий спрос на рейсы и недостаточная доступность воздушного пространства – все это может сыграть свою роль. Подробнее об этом мы писали ЗДЕСЬ.

Учитывая все вышеперечисленное, будьте внимательны при выборе пункта назначения и старайтесь не попасть в эпицентр бастующего аэропорта или авиакомпании.