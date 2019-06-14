Таллинну - 800 лет. Три дня в столице Эстонии: куда пойти и чем заняться

В предстоящую субботу, 15 июня, столица Эстонии - Таллинн - отметит свое 800-летие. Наш северный сосед совсем немногим младше Риги и обладает точно такой же богатой историей и местами, в которых можно и нужно побывать.

Эстонский туристический портал Visit Tallinn составил довольно подробный путеводитель по своей столице и вот как, по их мнению, должно выглядеть ваше путешествие в Таллинн.

Главный совет: если хотите пользоваться общественным транспортом и посетить несколько музеев в Таллинне, рекомендуем купить Tallinn Card. В ее стоимость включено бесплатное посещение большинства лучших таллиннских музеев, бесплатное пользование общественным транспортом и много других льгот и возможностей.

День первый: Старый город и район Каламая



Уникальный средневековый Старый город – лучшее начало для знакомства с Таллинном. Его cредневековая часть делится надвое – Нижний город и Верхний (или Вышгород, на холме Тоомпеа). Старый город сравнительно велик, но очень компактен – без труда обойдете пешком.



Как и в Средние века, Ратушная площадь является сердцем Старого города. Исторически она служила рынком, однако сегодня представляет собой площадь для различных мероприятий, наиболее известное из которых – Рождественский рынок. Наверняка вы уже догадались, что площадь название площади происходит от готического здания Городской ратуши. Летом гости могут подняться на балкон её башни, расположенный на высоте 34 метров, откуда открывается вид на Старый город. Напротив Городской ратуши находится Ратушная аптека, самая старая из непрерывно действующих в Европе.



Если вы не боитесь высоты – исследуйте вертикальные чудеса Старого города. Церковь Олевисте в XV и XVI веках была самым высоким зданием в мире. Сегодня ее башня остается важнейшим элементом Таллиннского силуэта. В летний сезон вы можете подняться наверх, чтобы полюбоваться городом и окрестностями с высоты птичьего полёта.





Смотровая площадка Кохтуотса – одно из наиболее фотографируемых мест в Таллинне. Отсюда открывается панорама, включающая шпиль церкви Олевисте, современный центр города, многие защитные башни городской стены и другое.

Таллиннская городская стена —это одно из лучших сохранившихся средневековых укреплений в Европе, поэтому воспользуйтесь шансом исследовать ее вблизи. Можно посмотреть северо-западную часть стены, а также некоторые из 20 бастионов.



Прогуливаясь по переулку Катарины, представьте, каково было быть здесь ремесленником 500 лет назад. Через мастерские гильдии Святой Катарины проходит романтическая дорожка, где ремесленники создают и продают свои изделия. Чтобы полностью погрузиться в средневековые достопримечательности Таллинна, зайдите в здание Большой гильдии Эстонского исторического музея. Здесь можно отправиться в путешествие во времени с доисторических времен вплоть до конца XX века. Величественное здание датируется XV веком, когда немецкие купцы возглавляли магистрат.





Для полного погружения в атмосферу Средневековья загляните в одну из самых мощных орудийных башен ‒ Кик-ин-де-Кёк. Вы сможете не только прогуляться по крепостной стене от одной башни к другой, но и спуститься в подземные бастионные ходы.

Но если захотите еще и немного оригинальной современности, то совместите прогулку по Старому городу с посещением района Каламая, он в двух шагах от Старого города. Район славится колоритными деревянными домами, богемными кафе, интересными магазинами и потрясающей Лётной гаванью.

ТОП-3 занятий в Каламая

Прогуляйтесь по улицам, чтобы как следует рассмотреть визитную карточку района – яркие деревянные дома. Они расположены на улицах Valgevase, Kalju, Kungla, Vana-Kalamaja и Niine – удивительно непривычные современному взгляду образцы оригинальной архитектуры. Передохните в местном кафе, район изобилует ими, или же отправляйтесь на рынок у Балтийского вокзала , где есть целая "улица" заведений, предлагающих уличную еду.

, где есть целая "улица" заведений, предлагающих уличную еду. Отведайте вкуснейшие блюда или займитесь шопингом в невероятно популярном креативном городке Теллискиви . Здесь расположены многочисленные магазины, рестораны и лавки с уличной едой, тут проводятся самые актуальные мероприятия, в городке размещаются и разные галереи. Или передохните на променаде в квартале Ноблесснер – это новое развивающееся городское пространство, бывшая территория судоверфи. Его обитатели очень высоко ценят ресторан 180 С , шеф-повар которого имеет звезду Мишлена, кроме того, здесь открыта крафтовая пивоварня Põhjala и при ней ресторан самого высокого уровня, арт-кафе и бутик эстонско-норвежского дизайна предметов домашнего обихода Shishi .

. Здесь расположены многочисленные магазины, рестораны и лавки с уличной едой, тут проводятся самые актуальные мероприятия, в городке размещаются и разные галереи. Или передохните на променаде в квартале – это новое развивающееся городское пространство, бывшая территория судоверфи. Его обитатели очень высоко ценят ресторан , шеф-повар которого имеет звезду Мишлена, кроме того, здесь открыта и при ней ресторан самого высокого уровня, арт-кафе и бутик эстонско-норвежского дизайна предметов домашнего обихода . Квартал Ноблесснера находится в шаговой доступности от Летной гавани Эстонского морского музея, главной достопримечательности района. В экспозиции музея есть настоящие лодки, гидроплан и подводная лодка 1930-х годов. Даже если вас не интересуют лодки, уникальная архитектура музея уже сама по себе является поводом для визита: музей располагается на берегу моря, в выстроенных в эпоху царской России ангарах для гидропланов.



Совет: рассчитывайте, что посещение Лётной гавани займет около двух часов, если не больше. На территории музея под открытым небом есть детская площадка, а в здании музея находится уютное кафе, куда можно пройти и перекусить и без музейного билета.





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