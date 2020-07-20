У каждого из нас своя Эстония: кто-то любит Таллин, кто-то без ума от Тарту, а кто-то каждое лето стремится побывать на островах. И несмотря на то, что Эстония – довольно маленькая страна, отдых в ней может быть очень разным. Если оставить за воображаемыми скобками столицу страны – Таллин, то самыми популярными направлениями в Эстонии окажутся приморский Пярну и студенческий Тарту. Но куда именно поехать? Мы решили облегчить вам муки выбора и составили шесть сценариев отдыха в этих городах.

Сценарии очень просты и в этом их плюс: их можно комбинировать или придерживаться лишь частично – все зависит от того, что конкретно вы хотите получить от поездки и как вы привыкли отдыхать. Кроме того, мы специально не стали разделять отдых на "парный" и "семейный", поскольку выбранные нами варианты в большинстве случаев подходят абсолютно всем. Итак, поехали:

Если вы хотите на море или в SPA

С морем, конечно, все очень просто: в Пярну оно есть, в Тарту его нет. Но вода бывает разная. Если вы предпочитаете купание в море всем остальным водоемам, то вариант только один. А если вас не смущает вода другого вида, то, во-первых, через Тарту протекает река Эмайыги, а, во-вторых, в 40 минутах езды от Тарту на восток расположилось Чудское озеро, а на таком же расстоянии на запад – озеро Выртсъярв.

Любителям понежиться в SPA тоже лучше отправиться в Пярну – здесь этот вид отдыха существует уже почти 200 лет. Первые купальные заведения такого рода открылись в летней столице Эстонии еще в 1838 году: летом в нем предлагались теплые морские ванны, а зимой – банные удовольствия. Сейчас перечень услуг, которые предлагают пярнуские SPA, серьезно увеличился...