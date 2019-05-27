Техника безопасности при вылазках на природу: 4 совета, которые сохранят вам жизнь

Совсем скоро лето вступит в свои законные права и все больше людей отправятся на природу. Природа безжалостна и опасна, при тесном общении с ней не помешает помнить об основных правилах безопасности. Например…

Не шутите с грозой

Грозы убивают — это факт. Если вы слышите гром, значит, гроза где-то в 25 километрах от вас и стоит немедленно найти убежище. Современные палатки не являются таким убежищем, потому что в них используются алюминиевые палки, отлично проводящие электричество. Лучшее убежище во время грозы — дом или автомобиль (при условии, что двери и окна закрыты), а вот под деревом прятаться не надо, даже в лесу. Еще одно плохое место для "прятания" от грозы — вода. Если вы купаетесь, разумнее будет выйти на берег и поискать укрытия там.