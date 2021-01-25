1 7
Первобытный храм: пещера Ласко (Франция)
Темная бездна, первобытный храм и дома на воде: 7 необычных мест, которые можно найти в Европе
Foto: Shutterstock

На днях Латвия подала заявку на внесение Кулдиги в Список всемирного наследия. Если решение о включении Кулдиги в список ЮНЕСКО будет принято, то ей придется соседствовать с большим количеством необычных мест, которые там уже "обитают". Вот семь из них, имеющих "европейскую прописку".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Темная бездна: соляная шахта в Бохне (Польша)

Бохнянская соляная шахта попала в список ЮНЕСКО на пару с Краковской Величкой — другой шахтой, расположенной поблизости. Как ни странно, именно Величка широко известна, хотя Бохня гораздо старше, интереснее и… полезнее, пишет портал "Европульс".

Это настоящий подземный санаторий с почти 800-летней историей. Там нет, как в Величке, соляных скульптур, не проводятся экспозиции, зато насыщенный солями и полезными элементами воздух и особый микроклимат привлекают сюда людей с болезнями дыхательных путей и легких. Хотя в Бохню в основном ездят за здоровьем, не остается незамеченной и мрачная, сказочная красота местных подземелий, известная еще несколько веков назад: за нее шахта получила название "Темная бездна Бохни".

Соли в Бохне добывалось больше, чем во всех остальных соляных копях, и соль была высшего качества. Но сейчас добыча остановлена, и шахта превратилась в здравницу-памятник истории.

View this post on Instagram

A post shared by Arias (@manu_gi)

Посетителей спускают в мрачные глубины на лифте и внизу везут вглубь на целый километр – в пещеры. Несколько часов пребывания в них оздоровляют даже астматиков. Можно гулять по пещерам, играть в активные игры, делать специальную гимнастику, кататься по соляным желобам на специальных подушках.

Радикальное развлечение – ночевка в шахте, и рекомендуется она не только любителям острых ощущений и астматикам, но и тем, у кого неврологические и ревматические заболевания. В некоторых пещерах обустроены спальни, а чтобы оздоровляющимся было не скучно коротать ночь в подземной глубине, перед сном проводят "загадочные экскурсии" в самые таинственные и заброшенные уголки копей. Кто сможет после этого спокойно заснуть – тот герой.

Как туда добраться: Бохня находится в 35 километрах от Кракова; от Кракова ходит поезд (50 мин в пути), есть и автобусы.

Подробности можно уточнить на сайте.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 7
Первобытный храм: пещера Ласко (Франция)

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Австрия Германия Дания Испания Италия Польша Путешествия Франция Швейцария
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии