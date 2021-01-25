Темная бездна, первобытный храм и дома на воде: 7 необычных мест, которые можно найти в Европе

На днях Латвия подала заявку на внесение Кулдиги в Список всемирного наследия. Если решение о включении Кулдиги в список ЮНЕСКО будет принято, то ей придется соседствовать с большим количеством необычных мест, которые там уже "обитают". Вот семь из них, имеющих "европейскую прописку".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Темная бездна: соляная шахта в Бохне (Польша)

Бохнянская соляная шахта попала в список ЮНЕСКО на пару с Краковской Величкой — другой шахтой, расположенной поблизости. Как ни странно, именно Величка широко известна, хотя Бохня гораздо старше, интереснее и… полезнее, пишет портал "Европульс".

Это настоящий подземный санаторий с почти 800-летней историей. Там нет, как в Величке, соляных скульптур, не проводятся экспозиции, зато насыщенный солями и полезными элементами воздух и особый микроклимат привлекают сюда людей с болезнями дыхательных путей и легких. Хотя в Бохню в основном ездят за здоровьем, не остается незамеченной и мрачная, сказочная красота местных подземелий, известная еще несколько веков назад: за нее шахта получила название "Темная бездна Бохни".

Соли в Бохне добывалось больше, чем во всех остальных соляных копях, и соль была высшего качества. Но сейчас добыча остановлена, и шахта превратилась в здравницу-памятник истории.

Посетителей спускают в мрачные глубины на лифте и внизу везут вглубь на целый километр – в пещеры. Несколько часов пребывания в них оздоровляют даже астматиков. Можно гулять по пещерам, играть в активные игры, делать специальную гимнастику, кататься по соляным желобам на специальных подушках.

Радикальное развлечение – ночевка в шахте, и рекомендуется она не только любителям острых ощущений и астматикам, но и тем, у кого неврологические и ревматические заболевания. В некоторых пещерах обустроены спальни, а чтобы оздоровляющимся было не скучно коротать ночь в подземной глубине, перед сном проводят "загадочные экскурсии" в самые таинственные и заброшенные уголки копей. Кто сможет после этого спокойно заснуть – тот герой.

Как туда добраться: Бохня находится в 35 километрах от Кракова; от Кракова ходит поезд (50 мин в пути), есть и автобусы.

Подробности можно уточнить на сайте.