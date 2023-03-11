Тенерифе от А до Я: все, что нужно знать при планировании поездки

В последние годы испанский остров Тенерифе становится все более популярным направлением для латвийцев, чтобы сбежать от зимы и слишком медленного наступления весны. Для многих он стал излюбленным местом, где можно провести зиму, поработать удаленно и одновременно насладиться летней погодой. Здесь мягкий, солнечный климат, восхитительная природа и множество возможностей для отдыха.

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Тенерифе – это остров уникальной природной красоты. Он предлагает путешественникам множество пляжей, самые необычные из которых с черным песком, а также множество возможностей для активного отдыха на воде, в горах и в сельской местности. Еще одна из изюминок острова – его вкусная еда. Компания Novatours собрала несколько ключевых фактов для тех, кто планирует или рассматривает возможность поездки на Тенерифе.

Как добраться

Граждане и неграждане Латвии могут въезжать в Испанию без визы, если их планируемое пребывание не превышает 90 дней в течение 180-дневного периода. Граждане Латвии также могут въехать в страну по ID-карте, а негражданам для поездки необходим паспорт. Проездной документ должен быть действителен до конца поездки.

Испания отменила ограничения на въезд, связанные с Covid-19, и теперь не требует справки о вакцинации, ревакцинации или тестирования на Covid-19, а также самоизоляции после въезда. Однако при посещении медицинских учреждений и аптек использование защитной маски является обязательным.

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Климат

На Тенерифе субтропический климат с теплым летом и очень мягкой зимой. Солнце светит круглый год. Самый жаркий месяц в году – август со средней дневной температурой в 31 градус и среднеминимальной – 22 градуса. Самый прохладный месяц в году, соответственно, февраль: его средняя дневная температура 22 градуса и среднеминимальная – 15 градусов.

Особенности отелей

Категории отелей здесь обозначены звездами, категории апартаментов – ключами. Категория определяется местоположением, размером и качеством предлагаемых услуг, уровнем сервиса, размером гостиничных номеров и их оснащением.

Отели могут попросить гарантийный депозит за дополнительные услуги (международные телефонные звонки, пользование мини-баром и т.д.). Сумма гарантийного залога варьируется от отеля к отелю и возвращается при выезде.

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На Канарских островах нет отелей с частными пляжами. Вход на пляж бесплатный, но шезлонги и зонтики на пляже оплачиваются отдельно.

Что посмотреть?

"Лоро-парк" – самое посещаемое место на Тенерифе. Парк расположен в северной части острова на курорте Пуэрто-де-Ла-Крус и был создан в 1972 году. "Лоро-парк" также известен как Парк попугаев, поскольку здесь обитает более 350 видов этих птиц (всего более 3 500 попугаев), и это самая большая коллекция попугаев в мире. В парке также есть пингвинарий, где можно понаблюдать за выступлениями дрессированных китов, дельфинов и морских львов. Гордость парка – гигантский аквариум, в котором собрано более 15 000 видов морских обитателей со всего мира и около 40 видов кораллов. Внутри аквариума есть 18-метровый стеклянный туннель, где за стеклянными стенами плавают акулы и другие морские обитатели. Среди гордых тропических растений живут шесть горилл, которые были привезены из нескольких европейских зоопарков несколько лет назад. Крокодилы дремлют у воды, пеликаны ловят рыбу, а шимпанзе лазают по деревьям в тени экзотических тропических растений. На посещение парка площадью 135 000 квадратных метров выделите целый день.

В центре острова возвышается вулкан Тейде, третий по величине вулкан в мире (высота 3 718 метров, поперечник 20 километров) и самая высокая гора в Испании. Вулканический парк занимает общую площадь 18 900 гектаров и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На высоту 3 555 метров вулкана можно подняться по канатной дороге, остальные 200 метров можно преодолеть пешком. В целях безопасности посетителям не разрешается ходить по дну замерзшего кратера вулкана.

О том, как Селина недавно поднялась на Тейде, читайте в статье "Мое первое горное восхождение. Вулкан Тейде, ночные тропы, яркие звезды и опасности на пути"

Древние пирамиды Гуимар на Тенерифе, построенные тысячи лет назад гуанчами, очень похожи на пирамиды других древних цивилизаций в Мексике и Перу, но их происхождение не совсем ясно. Всего насчитывается шесть пирамид. Кроме того, в этнографическом парке, где расположены пирамиды, есть несколько великолепных садов, например, ядовитый сад, в котором собрано более 70 ядовитых растений со всего мира.

Деревня Маска спрятана в горах и, хотя до недавнего времени была полностью изолирована от внешнего мира, сейчас является одной из самых посещаемых деревень на острове. Маска восхищает посетителей своими прекрасно сохранившимися домами, старинными мощеными улочками и выдающимися образцами классической архитектуры Тенерифе. Отсюда открываются потрясающие виды на ущелья и горный серпантин. Это, безусловно, один из самых грандиозных и захватывающих дух пейзажей на острове.

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В южных горах Тенерифе находится Парк орлов (Park Las Aquilas), или Парк джунглей. Он занимает площадь 75 000 квадратных метров и представляет собой настоящие тропические джунгли, расположенные среди скалистых утесов. В парке находится прекрасный сад экзотических растений, ревущие водопады, львы, крокодилы, бегемоты и орангутанги, греющиеся на солнце. Помимо великолепной флоры и фауны, парк также примечателен тем, что это единственное место в мире, где выступают дрессированные хищные птицы. Орлы время от времени облетают остров, но всегда возвращаются. Под открытым небом летают не только орлы, но и разноцветные попугаи.

17-километровая пещера "Пещера ветра" (Cueva del Viento) – самый длинный вулканический туннель в Европе. Пещера возникла 27 тысяч лет назад во время извержения вулкана Пико-Вьехо. Во время извержения вулкана поверхность лавы застывает при контакте с воздухом. Лава продолжала течь под этим слоем, образуя туннель. Когда лава полностью вытекла, она оставила после себя эту пещеру, которую теперь может исследовать любой желающий.

Что попробовать?

Гофио – каша из кукурузной муки или лепешки;

Санкочо канарио – тушеная рыба (чаще всего окунь);

Ропа вьеха (Ropa vieja) – тушеная курица или говядина с картофелем;

Конехо ль сальморехо (Conejo al salmorejo) – кролик, тушенный в специальном соусе;

Гаспачо – холодный суп из различных овощей;

Тортилья – омлет с овощами, сыром, зеленью, луком и подобными начинками;

Бьенмесабе – сладкий миндальный крем с яичным желтком и корицей. Это самый популярный десерт на Канарских островах;

Сангрия – коктейль из красного вина и шампанского, подается в кувшине со льдом и нарезанными свежими фруктами.

Что еще стоит знать, отправляясь на Тенерифе: