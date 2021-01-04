Термос или термокружка - что лучше взять в поход? (+ один проверенный рецепт горячего напитка)

Нам с вами очень повезло: не смотря на то, что в стране по-прежнему действует чрезвычайная ситуация, наша свобода передвижения не ограничена, поэтому гулять на природе мы можем сколько угодно.

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Прогулка на несколько часов или более короткий поход, особенно в холодную погоду, наверняка станут приятнее, если взять с собой какой-нибудь горячий напиток. Но куда его налить - в термос или в термокружку? На этот вопрос решили ответить специалисты по активному отдыху из компании Fjällräven.

Для похода эксперты предлагают выбрать термос с двойными стенками, например, Primus, изготовленный из нержавеющей стали - он прочный, но в то же время легкий. Он подходит как для горячих, так и для холодных напитков - незаменимый союзник в поездках на природу в любую погоду.

Тем, кто хочет наслаждаться горячим напитком в пути, рекомендуется выбирать термокружку. Ее можно удобно разместить как в креплении для кружек в автомашине, так и в отделении для бутылок в сумке. В случае термокружки также лучше отдать предпочтение той, которая имеет двойные стенки и герметично закрывающуюся крышку, которая защитит от протекания жидкости, к тому же ее можно будет легко и удобно открыть с помощью кнопки на крышке.

Но что, кроме чая, можно взять с собой на прогулку? Вот рецепт одного ароматного горячего напитка. Этот напиток - проверенная зимняя классика, и он понравится как взрослым, так и маленьким любителям природы.

Ингредиенты:

750 мл виноградного сока

400 мл клюквенного или брусничного сока

400 мл воды

Для экстракта горячего напитка:

примерно 2 чайные ложки семян кардамона

15 шт. гвоздики

5 палочек корицы

кожура от 3 апельсинов

сок 1 лимона

200 г коричневого сахара

200 мл воды

Приготовление:

Сначала отдельно приготовить экстракт горячего напитка: все пряности (семена кардамона, гвоздику, палочки корицы, лимонный сок, апельсиновые корочки) положить в небольшое количество воды и нагреть до температуры кипения. Чтобы все ароматы настоялись и хорошо перемешались, пряности надо оставить в жидкости по крайней мере на восемь часов. Из оставшейся воды и коричневого сахара сварить сироп. Пряности процедить через сито, добавить к ароматной жидкости сахарный сироп и еще раз нагреть, но не кипятить. В герметично закрытой посуде пряный сироп будет хорошо храниться на протяжении всего времени праздников - когда понадобится, сможете добавить его к своему горячему напитку.