Термос или термокружка - что лучше взять в поход? (+ один проверенный рецепт горячего напитка)
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Нам с вами очень повезло: не смотря на то, что в стране по-прежнему действует чрезвычайная ситуация, наша свобода передвижения не ограничена, поэтому гулять на природе мы можем сколько угодно.

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Прогулка на несколько часов или более короткий поход, особенно в холодную погоду, наверняка станут приятнее, если взять с собой какой-нибудь горячий напиток. Но куда его налить - в термос или в термокружку? На этот вопрос решили ответить специалисты по активному отдыху из компании Fjällräven.

Для похода эксперты предлагают выбрать термос с двойными стенками, например, Primus, изготовленный из нержавеющей стали - он прочный, но в то же время легкий. Он подходит как для горячих, так и для холодных напитков - незаменимый союзник в поездках на природу в любую погоду.

Тем, кто хочет наслаждаться горячим напитком в пути, рекомендуется выбирать термокружку. Ее можно удобно разместить как в креплении для кружек в автомашине, так и в отделении для бутылок в сумке. В случае термокружки также лучше отдать предпочтение той, которая имеет двойные стенки и герметично закрывающуюся крышку, которая защитит от протекания жидкости, к тому же ее можно будет легко и удобно открыть с помощью кнопки на крышке.

Но что, кроме чая, можно взять с собой на прогулку? Вот рецепт одного ароматного горячего напитка. Этот напиток - проверенная зимняя классика, и он понравится как взрослым, так и маленьким любителям природы.

Ингредиенты:

  • 750 мл виноградного сока
  • 400 мл клюквенного или брусничного сока
  • 400 мл воды

Для экстракта горячего напитка:

  • примерно 2 чайные ложки семян кардамона
  • 15 шт. гвоздики
  • 5 палочек корицы
  • кожура от 3 апельсинов
  • сок 1 лимона
  • 200 г коричневого сахара
  • 200 мл воды

Приготовление:
Сначала отдельно приготовить экстракт горячего напитка: все пряности (семена кардамона, гвоздику, палочки корицы, лимонный сок, апельсиновые корочки) положить в небольшое количество воды и нагреть до температуры кипения. Чтобы все ароматы настоялись и хорошо перемешались, пряности надо оставить в жидкости по крайней мере на восемь часов. Из оставшейся воды и коричневого сахара сварить сироп. Пряности процедить через сито, добавить к ароматной жидкости сахарный сироп и еще раз нагреть, но не кипятить. В герметично закрытой посуде пряный сироп будет хорошо храниться на протяжении всего времени праздников - когда понадобится, сможете добавить его к своему горячему напитку.

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