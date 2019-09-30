Тест: в каком направлении двигались туристы, если в полдень Солнце было справа от них?
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Предлагаем читателям проверить свои знания по географии в рамках школьной программы. Тест составил герой спецпроекта "Шестой урок" портала rus.delfi.lt учитель географии из Вильнюса Василий Янкович.

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Delfi Turgid
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