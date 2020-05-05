Тест за 190 евро или 2 недели карантина: аэропорт в Вене установил строгое правило для всех прилетающих в Австрию

Говорят, после пандемии коронавируса мир уже не будет прежним. Но воздушные гавани разных стран уже вовсю готовятся к возобновлению авиасообщения. Для предотвращения распространения опасного заболевания вводятся новые санитарные и медицинские требования. Но так как подобного в авиации еще никогда не было, никто не знает точно, какие меры эффективнее всего. Поэтому авиакомпаниям и аэропортам приходится тестировать разные варианты новых проверок, пишет портал turist.ee.

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Способы у всех разные. Например, авиакомпания Etihad установила в аэропорту Абу-Даби специальные киоски для измерения температуры. В Дубае перед вылетом пассажирам проводят экспресс-тесты, в Гонконге тестируют различные дезинфицирующие методы, а ношение масок в самолетах, вероятно, станет обязательным правилом соблюдения безопасности.

Свой метод ограничения распространения коронавируса начинает тестировать на практике и аэропорт Вены. Если у прибывающих в столицу Австрии (сейчас граница открыта только для граждан Шенгенской зоны) нет действующей медицинской справки, подтверждающей отрицательный результат на СOVID-19, то им на выбор предлагается два варианта: отправиться на 2-недельный карантин или сделать тест на коронавирус прямо в аэропорту. Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся на территории воздушной гавани частная лаборатория. Результаты будут готовы в течение двух-трех часов. Отрицательный результат позволяет избежать обязательного для прибывших в страну из-за границы двухнедельного карантина. Но, к сожалению, "удовольствие" это платное. Стоимость экспресс-теста — 190 евро.

Если бизнес-туристы или те, кому неотложно нужно попасть в Австрию, готовы заплатить такие деньги, то простой путешественник непременно задумается, а стоит ли ему вообще туда ехать. Как временное новшество, конечно, быстрый тест кажется намного лучшим вариантом, чем 14-дневный карантин. Но, как известно, некоторые временные вещи имеют плохую тенденцию становиться постоянными.

Остается только надеяться, что требование к тестированию не станет неотъемлемой частью наших путешествий. На европейском уровне уже обсуждается введение специальных паспортов здоровья. Однако проблема заключается в том, что имеющиеся на данный момент тесты еще недостаточно надежды, и люди, прошедшие тестирование на коронавирус, могут все равно в любом момент заразиться.