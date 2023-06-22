Tez Tour возобновляет туры в Римини. Первый рейс уже в это воскресенье

После пятилетнего перерыва Tez Tour возвращает на рынок рейсы на популярный итальянский курорт – Римини. Первый рейс состоится уже в это воскресенье, 25 июня.

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"С окончанием пандемии Covid-19 мы наблюдаем значительный рост спроса на европейские направления, а также направления, расположенные ближе к дому ", – сказал Константин Пальгов, генеральный директор Tez Tour Latvia. По его словам, из-за нынешней экономической и политической ситуации все больше людей выбирают направления в Европе, на что Tez Tour отреагировал оперативно и предложил своим клиентам несколько новых направлений – остров Халкидики в Греции, а также Римини и Сардинию в Италии.

Первый чартерный рейс в Римини (итальянское побережье Адриатического моря) состоится в воскресенье и будет выполняться каждое воскресенье до конца августа (последний вылет 27 августа, обратный рейс 3 сентября). Все рейсы будут выполняться на новом самолете A220-300 в сотрудничестве с национальной авиакомпанией AirBaltic.

"Каждый новый маршрут, пополняющий список направлений, куда можно напрямую добраться из Риги, является преимуществом для наших пассажиров. Мы рады, что Tez Tour расширяет свое предложение для наших путешественников, а Римини возвращается в нашу маршрутную сеть после многолетнего перерыва", – добавила Лаура Аудариня, руководитель отдела развития авиационных маршрутов аэропорта "Рига".

В этом летнем сезоне туроператор выполняет рейсы по 12 направлениям в такие страны, как Турция, Греция, Италия, Болгария, Грузия и другие. Пока все запланированные рейсы выполняются на 100% без заминок. В этом летнем сезоне Tez Tour ожидает обслужить около 30 000 туристов, что на 15% больше, чем в прошлом году.