Только для богатых? Сколько будет стоить отдых для семьи из трех человек на Куршской косе в Литве

Большая часть жителей Литвы убеждена, что отдых в Неринге - это привилегия богатых. Люди придерживаются такого мнения, потому что слышат о дорогой поездке на косу, большом экологическом сборе и высокими ценами на услуги и питание (больше, чем в Паланге или Швянтои). Литовский Delfi решил проверить, так ли это.

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Сколько стоит дорога?

Журналист отправился на косу на общественном транспорте. Выяснилось, что ехать на своем авто, заплатив экологический сбор, выйдет дешевле и удобнее, чем ехать на автобусе и везти с собой велосипед. До середины июля нельзя ездить на велосипеде из Смильтине в Юодкранте, поскольку велосипедную дорожку ремонтируют. Закрыта и велодорожка из Смильтине до Ниды.

Переправа на машине обойдется в 20,3 евро, плюс 3 евро за двух пассажиров. Экологический сбор составил еще 30 евро. Итак, въезд на троих обойдется в 53,3 евро (без расходов на топливо). На обратном пути ничего платить не надо.

На велосипеде ехать нельзя, но можно ехать на автобусе. Считаем: билеты на троих в Смильтине – 4,5 евро, билеты на автобус до Ниды – 18 евро, три билета на велосипеды – 15 евро. Итого - 37,5 евро в одну сторону. Назад – 33 евро. Итого: 70,5 евро.

Можно плыть в Юодкранте из Древерны – но такой вариант в одну сторону (если с тремя велосипедами) на троих стоит 32 евро и столько же назад. А если надо в Ниду, то автобус будет стоить еще 9 евро в одну сторону без велосипедов или 24 евро с ними.

Вариант на Raketa из Каунаса даже не рассматриваем, поскольку дорога в одну сторону обойдется на троих в 120 евро.

При этом Неринги Дарюс Ясайтис постоянно подчеркивает, что в Неринге не хватает мест для парковки, поэтому призывает приезжать на альтернативных видах транспорта. Когда Delfi информировал Ясайтиса о том, что поездка семьи на машине в Нерингу стоит дешевле, чем на автобусе с велосипедами, он очень удивился.

"Никто до сих пор не жаловался. Может, такая цена не у нашего перевозчика?", – сказал он. Но после того, как ему объяснили, что ехали на автобусе зарегистрированной в Неринге компании Э.Зинкявичюса, обещал выяснить это.

Итак, на автомобиле семье в Нерингу ехать дешевле (если вы берете с собой на Куршкую косу велосипеды). Плюс от платы за въезд на косу освобождаются те люди, которые зарегистрировали на ней свое место жительства.

А жилье?

Ночлег в Неринге можно найти по разным ценам. На троих - от 40 евро (Zunda у залива) до 79 евро (в апартаментах Zunda у моря), или по 403 евро за ночь в SPA Nida.

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Есть немало вариантов меньше 200 евро. Пока выбор есть, поскольку сезон еще не начался. На июль и август выбор куда более скудный.

И еда тоже дорогая

Цены в кафе немногим выше, чем в Паланге. Если в Паланге цеппелины стоят 9 евро в самых дорогих ресторанах, то в Ниде это нормальная цена.

В самом популярном нидском кафе Kuršis карбонад стоит 13 евро, холодный борщ – 5 евро, суп дня – 4 евро, рыбные блюда - от 14 евро, цеппелины – 9 евро (и с мясом и с творогом).

В кафе Grill House блюда из свинины и курятины стоят от 14 евро, говядины – от 27 евро. Холодный борщ стоит 6 евро.

В пиццерии Pipirini английский завтрак стоит 13 евро, бенедиктинские яйца – 10,5 евро, пиццы – 8 евро, суп дня – 4, а холодный борщ – 5 евро.

В заведении Sena sodyba карбонад стоит 10 евро, холодный борщ – 5 евро, цеппелины – 9 евро, филе трески – 12 евро. Конечно, всегда можно купить продукты в магазине и готовить самому.

"Приезжающие в Ниду, знают, чего ждать, поэтому высокие цены их не удивляют, они к этому готовы, не жалуются", – сказала Delfi местная предпринимательница.