Только для взрослых: В Европе появилась первая авиакомпания, предлагающая в самолете зоны, свободные от детей

Если вам приходилось сидеть в самолете с плачущим ребенком или кричащим малышом, вы, возможно, мечтали о том, чтобы в самолете была зона только для взрослых. Турецкая компания Corendon Airlines только что объявила о введении на одном из своих маршрутов зоны, свободной от детей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Так называемая зона "только для взрослых" будет доступна пассажирам старше 16 лет. Corendon – первый европейский перевозчик, предлагающий такую услугу, следуя примеру некоторых международных перевозчиков, таких как AirAsia.

Corendon вводит на рейсах зоны, свободные от детей

Зона "только для взрослых" появится на рейсах между Амстердамом и Карибским островом Кюрасао. Компания начнет предлагать эту услугу в ноябре этого года. Зона, свободная от детей, будет располагаться в передней части самолета и будет иметь 93 места, предназначенных для пассажиров старше 16 лет.

Зона планируют отделить от остальной части самолета стенами и шторами. Чтобы приобрести в ней место, пассажирам придется заплатить дополнительно 45 евро в одну сторону. Кроме того, предусмотрено девять мест с расширенным пространством для ног, которые стоят дополнительно 100 евро.

Foto: AP/Scanpix/LETA

По словам основателя компании Corendon Атилая Услу, зона, свободная от детей, призвана "удовлетворить потребности путешественников, желающих получить дополнительный покой во время полета". По словам Услу, это также означает, что родители, путешествующие с детьми, могут не беспокоиться о том, что они будут мешать другим пассажирам. "Они могут наслаждаться полетом, не беспокоясь о том, что их дети будут шуметь", – сказал он.

Компания Corendon также предлагает отели, предназначенные только для взрослых, на ряде направлений, включая Кюрасао, Бодрум и Ибицу.

В каких еще авиакомпаниях есть зоны "только для взрослых"?

Corendon – первая авиакомпания в Европе, предлагающая зоны только для взрослых, но некоторые международные компании уже предоставляют такую услугу.

Например, на дальнемагистральных рейсах A330 авиакомпании AirAsia X есть "зона тишины", предназначенная для пассажиров в возрасте от 12 лет и старше. Сингапурский низкобюджетный перевозчик Scoot предлагает на своих рейсах 787 салоны ScootinSilence. В них также могут находиться только пассажиры старше 12 лет.

Авиакомпании TUI, KLM и Transavia сообщили голландской газете NU.nl, что в настоящее время не планируют закрывать для детей доступ в некоторые части своих самолетов.

Однако, судя по всему, путешественникам эта идея нравится. В ходе опроса, проведенного по заказу Newsweek компаниями Redfield и Wilton Strategies, 1500 взрослых американцев опросили, хотели бы они видеть в общественном транспорте зоны, свободные от детей. Почти 60% согласились с тем, что зона только для взрослых в самолетах и поездах "была бы положительным моментом", 27% не согласились, а 14% не определились.