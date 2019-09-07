Толпы обеспечены: Топ-10 самых посещаемых туристами городов в мире

Названы самые посещаемые города мира и направления, где туристы тратили больше всего в 2018 году. И если большинство городов в ТОП-10 оказались ожидаемо прогнозируемы, то десятое место вас, как минимум, удивит.

Mastercard опубликовала очередной Global Destination Cities Index (GDCI), где представлены самые посещаемые города мира в 2018 г. (рейтинг городов-2019 будет представлен в сентябре 2020 г.).

При составлении рейтинга учитывались туристы, которые провели в городе не менее одной ночи, сообщается на сайте АТОР. Ниже мы расскажем о 10 самых посещаемых городах мира.

1. Бангкок

Foto: Vida Press

Сенсаций в рейтинге GDCI, где анализировались турпотоки по 200 направлениям мира, не произошло. Четвертый год подряд самым посещаемым городом мира остается Бангкок: в 2018 г. тайская столица приняла 22 млн гостей.

Средняя продолжительность визита составила 4,8 ночи, средние расходы путешественника – $184 в сутки на человека, сообщается на сайте АТОР.