Толпы обеспечены: Топ-10 самых посещаемых туристами городов в мире

Названы самые посещаемые города мира и направления, где туристы тратили больше всего в 2018 году. И если большинство городов в ТОП-10 оказались ожидаемо прогнозируемы, то десятое место вас, как минимум, удивит.
Mastercard опубликовала очередной Global Destination Cities Index (GDCI), где представлены самые посещаемые города мира в 2018 г. (рейтинг городов-2019 будет представлен в сентябре 2020 г.).
При составлении рейтинга учитывались туристы, которые провели в городе не менее одной ночи, сообщается на сайте АТОР. Ниже мы расскажем о 10 самых посещаемых городах мира.
1. Бангкок
Сенсаций в рейтинге GDCI, где анализировались турпотоки по 200 направлениям мира, не произошло. Четвертый год подряд самым посещаемым городом мира остается Бангкок: в 2018 г. тайская столица приняла 22 млн гостей.
Средняя продолжительность визита составила 4,8 ночи, средние расходы путешественника – $184 в сутки на человека, сообщается на сайте АТОР.
- 1. 2. Париж
- 2. 3. Лондон
- 3. 4. Дубай
- 4. 5. Сингапур
- 5. 6. Куала-Лумпур
- 6. 7. Нью-Йорк
- 7. 8. Стамбул
- 8. 9. Токио
- 9. 10. Анталья
TagsБангкок Великобритания ОАЭ Путешествия Сингапур США Турция Франция Япония
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.