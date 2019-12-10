Топ-10 лучших зимних поездок по Европе по версии Lonely Planet

Зима в Европе выглядит по-разному: на полярном севере — серьезные снегопады и неделями не выглядывает солнце, в то время как на мягком Средиземноморье по-прежнему солнечно, а в уютных кафе вы найдете и рождественскую атмосферу, пишет Lonely Planet.

Это хорошее время для посещения больших городов и очаровательных деревушек: туристов в межсезонье меньше, а цены на проживание в гостиницах с ноября по февраль — приятнее. С помощью европейской сети поездов вы можете путешествовать по странам, встречаясь с местными жителями, которые спокойно занимаются повседневными делами, отдыхая от безумного летнего туристического сезона.

1. Рованиеми, Финляндия





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Согласно рождественским клише, Рованиеми — "официальная" резиденция Санта-Клауса. Этот бородатый человек, к которому зимой устремляются дети, принимает посетителей в уютном гроте в Санта-парке. Вдобавок в Лапландии много снега и северные олени, а получить представление о жизни в этих широтах можно в музее Arktikum.

Совет: возьмите с собой серьезную зимнюю одежду, потому что в Финляндии очень холодно.