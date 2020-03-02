Топ-10 необычных скал и камней, которые стоят целого путешествия

Природа — великий художник и зачастую ее творения оставляют нас в изумлении. DELFI Tūrismagids рассказывает о 10 необычных камнях и скалах, которые стоят того, чтобы ради них проехать сотни километров.

В Латвии тоже хватает скал — стоит лишь отправиться в поход. Однако в этот раз мы расскажем о скалах и камнях, которые нас, жителей равнин, особенно удивляют и восхищают.

Сад богов, США

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Сад богов — популярный природный парк в штате Колорадо, США. Здесь находятся необычные геологические образования — легендарные и характерные для Северной Америки красные скалы, которых здесь очень много. Самые известные из них — Сиамские близнецы и Балансирующая скала.

Археологи утверждают, что первые люди бывали здесь примерно за 1330 лет до н.э. Парк "Сад богов" ежегодно посещает около 2 миллионов туристов и он является самой популярной достопримечательностью штата Колорадо.