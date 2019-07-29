1 10
2. Прогулки в Таганане
Топ-10 развлечений на Тенерифе (по мнению жителя Тенерифе)
Foto: Shutterstock

Самый большой из Канарских островов часто называют миниатюрным континентом — в основном, за природное разнообразие. И все равно при этом считают его "просто курортом", на котором следует только лежать вверх пузом на пляже.

Thelocal.de публикует рассказ Алекса Данхема, который живет на Тенерифе, о том, чем на самом деле следует заниматься в раю, температура воздуха в котором круглый год держится в пределах 16-32 градусов по Цельсию.

1. Поспать на вершине вулкана

Топ-10 развлечений на Тенерифе (по мнению жителя Тенерифе)
Foto: Shutterstock

Визит на Тенерифе не может считаться полноценным без посещения вулкана Тейде, самой высокой горы Испании (3718 метров). В 1706 году он уничтожил город и порт Гарачико, а также окрестные деревни, но с тех пор вулкан абсолютно безопасен. Недалеко от вершины есть место для ночевки (без изысков), так что грех не провести там ночь, наслаждаясь фантастическим звездным небом над головой — и не менее фантастическим восходом поутру.

1 10
2. Прогулки в Таганане

Sharing Options

Source

Delfi Turgid

Tags

Испания Канарские острова Летний отпуск
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form