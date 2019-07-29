Топ-10 развлечений на Тенерифе (по мнению жителя Тенерифе)

Самый большой из Канарских островов часто называют миниатюрным континентом — в основном, за природное разнообразие. И все равно при этом считают его "просто курортом", на котором следует только лежать вверх пузом на пляже.
Thelocal.de публикует рассказ Алекса Данхема, который живет на Тенерифе, о том, чем на самом деле следует заниматься в раю, температура воздуха в котором круглый год держится в пределах 16-32 градусов по Цельсию.
1. Поспать на вершине вулкана
Визит на Тенерифе не может считаться полноценным без посещения вулкана Тейде, самой высокой горы Испании (3718 метров). В 1706 году он уничтожил город и порт Гарачико, а также окрестные деревни, но с тех пор вулкан абсолютно безопасен. Недалеко от вершины есть место для ночевки (без изысков), так что грех не провести там ночь, наслаждаясь фантастическим звездным небом над головой — и не менее фантастическим восходом поутру.
- 1. 2. Прогулки в Таганане
- 2. 3. Поесть в Guachinche
- 3. 4. Переодеться для участия в карнавале
- 4. 5. Наблюдение за дельфинами в Лос-Гигантес
- 5. 6. Тур по барам в Ла-Лагуна
- 6. 7. Серфинг в Эль-Медано
- 7. 8. Шоппинг в Санта-Крус-де-Тенерифе
- 8. 9. Участие в местном паломничестве
- 9. 10. Смотреть на цветочные ковры
TagsИспания Канарские острова Летний отпуск
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