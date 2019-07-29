Топ-10 развлечений на Тенерифе (по мнению жителя Тенерифе)

Самый большой из Канарских островов часто называют миниатюрным континентом — в основном, за природное разнообразие. И все равно при этом считают его "просто курортом", на котором следует только лежать вверх пузом на пляже.

Thelocal.de публикует рассказ Алекса Данхема, который живет на Тенерифе, о том, чем на самом деле следует заниматься в раю, температура воздуха в котором круглый год держится в пределах 16-32 градусов по Цельсию.

1. Поспать на вершине вулкана