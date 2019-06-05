Топ-10 самых бюджетных городов мира для отдыха на выходных

Deutsche Bank опубликовал рейтинг городов по уровню затрат для туристов, которые хотят отдохнуть на выходных.
Для оценки затрат эксперты взяли стоимость двух ночей в стандартном 5-звездочном отеле, двух обедов в пабе на двоих, двух ужинов в ресторане на двоих, а также стоимость аренды автомобиля на два дня, двух пинт пива, 4 литров безалкогольных напитков, а также стоимость покупок (пара джинсов и спортивная обувь).
Ниже мы расскажем о 10 самых бюджетных городах для отдыха на выходных.
1. Стамбул
Затраты на отдых: $711
Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую (основную) и азиатскую части, соединенные мостами и тоннелями.
Стамбул — крайне популярное направление туризма. Главные туристические объекты расположены в европейской части города. Здесь располагается около 90% отелей.
В городе действует 70 музеев, из которых только дворец Топкапы и Айя-София приносят в год $30 млн чистого дохода. Всего здесь насчитывается 17 дворцов, 64 мечети и 49 исторических церквей, а также множество иных древних достопримечательностей.
2. Куала-Лумпур
Затраты на отдых: $754
В городе располагается 5 крупных парков, самый значительный из них - Taman Tasik Perdana с парком орхидей, парком бабочек, парком птиц, Национальной мечетью, Музеем исламского искусства, Национальным монументом, лодочными станциями, спортивными и детскими площадками, открытой эстрадой, и большое число скверов. История и архитектура также привлекают туристов.
3. Йоханнесбург
Затраты на отдых: $768
Центр города застроен небоскребами, в которых размещены офисы крупнейших банков, национальных промышленных компаний, транснациональных корпораций, фондовая биржа, крупные отели и т. п. А районы Хилброу и Берея вошли в список самых криминальных городских районов в мире.
Сэндтон является крупнейшим культурно-коммерческим центром страны. Особое внимание привлекает гостинично-торговый центр "Сэндтон Сан" с фешенебельными номерами, разветвленной сетью ресторанов и эксклюзивными бутиками.
4. Манила
Затраты на отдых: $779
Будучи центром архиепархии Манилы, старейшей в стране, город является домом для множества церквей. Собором архиепархии является Манильский кафедральный собор (Малая базилика Непорочного Зачатия). В городе имеются еще три базилики: церковь Кьяпо, Малая базилика св. Лоренцо Руис и Базилика св. Себастьяна. Кроме того, в Маниле имеется несколько буддийских и даосских храмов, построенных местной китайской общиной.
Будучи культурным центром Филиппин, Манила служит домом и для большого количества музеев. Один из наиболее известных музеев столицы — Бахай Тсиной, рассказывающий о жизни китайской общины страны и ее вкладе в культуру Филиппин. Музей света и звука в Интрамуросе посвящен Филиппинской революции под руководством Рисаля. Столичный музей Манилы содержит богатую коллекцию филиппинского искусства, а Музей Манилы отражает культуру и историю города.
5. Лагос
Затраты на отдых: $840
Сейчас город занимает практически всю территорию штата Лагос и состоит из большого числа районов, соединенных и разделенных между собой автомагистралями. Лагос является центром нигерийской киноиндустрии.
6. Бангалор
Затраты на отдых: $846
Бангалор богат на достопримечательности. Одной из главных по праву считается Бангалорский дворец. Строительство дворца было начато в 1862 г. и закончилось в 1944 г. В данный момент находится в собственности потомков королевской семьи. Примечательным является тот факт, что бангалорский дворец является уменьшенной копией более известного Виндзорского замка. Другой известной достопримечательностью города является Летний дворец султана Типу.
7. Нью-Дели
Затраты на отдых: $864
Нью-Дели — официальная столица Индии, район города Дели. Нью-Дели — город-космополит благодаря многоэтническому и многокультурному присутствию обширной индийской бюрократии и политической системы. Также в этом районе находится Национальный музей Индии — крупнейший музей в стране.
8. Мумбаи
Затраты на отдых: $900
По сравнению с другими городами Индии Мумбаи отличается сравнительно высоким уровнем жизни и высокой деловой активностью. Мумбаи является одним из самых космополитических городов Индии. В городе уживаются европейские и азиатские культурные традиции.
В Мумбаи проходит много праздников и фестивалей различных этнических групп и религий. Население города принимает в них широкое участие, часто независимо от вероисповедания. В городе проводится много выставок, в театрах ставится много пьес. В городе имеются художественные галереи: галерея "Джеханджир", национальная галерея современного искусства, Музей принца Уэльского и другие.
В Мумбаи находится единственный в Индии симфонический оркестр (The Bombay Chamber Orchestra), существующий на постоянной основе.
9. Рио-де-Жанейро
Затраты на отдых: $900
В Старом городе находятся таможня, доки, арсенал, биржа, Национальная академия художеств, городская ратуша и культурные учреждения, включая все театры и почти все музеи. Новый город известен монетным двором, тюрьмой, главным вокзалом и Домом инвалидов.
Другие достопримечательности: пляжи Ипанема и Копакабана, парк Фламенго, гигантская статуя Христа Искупителя на горе Корковаду, гора Сахарная Голова, стадион "Маракана".
10. Лиссабон
Затраты на отдых: $960
В Лиссабоне не так много исторических достопримечательностей — в 1755 г. город был почти полностью разрушен землетрясением и вызванными им цунами и пожарами, но уже очень скоро возродился из руин по проекту маркиза де Помбала.
Тем не менее в Лиссабоне на каждом шагу можно встретить напоминания об имперском прошлом города: величественные соборы, нарядные дворцы, помпезные памятники королям и маркизам.
TagsБразилия Индия Летний отпуск Нигерия Португалия Турция Филиппины
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