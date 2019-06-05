Топ-10 самых бюджетных городов мира для отдыха на выходных

Deutsche Bank опубликовал рейтинг городов по уровню затрат для туристов, которые хотят отдохнуть на выходных.

Для оценки затрат эксперты взяли стоимость двух ночей в стандартном 5-звездочном отеле, двух обедов в пабе на двоих, двух ужинов в ресторане на двоих, а также стоимость аренды автомобиля на два дня, двух пинт пива, 4 литров безалкогольных напитков, а также стоимость покупок (пара джинсов и спортивная обувь).

Ниже мы расскажем о 10 самых бюджетных городах для отдыха на выходных.

1. Стамбул

Затраты на отдых: $711

Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую (основную) и азиатскую части, соединенные мостами и тоннелями.

Стамбул — крайне популярное направление туризма. Главные туристические объекты расположены в европейской части города. Здесь располагается около 90% отелей.

В городе действует 70 музеев, из которых только дворец Топкапы и Айя-София приносят в год $30 млн чистого дохода. Всего здесь насчитывается 17 дворцов, 64 мечети и 49 исторических церквей, а также множество иных древних достопримечательностей.

2. Куала-Лумпур