ТОП-10 самых длинных авиаперелетов в мире — и еще один, который может побить рекорд

Австралийская авиакомпания Qantas нацелилась на Европу. Это подтвердил и ее генеральный директор Алан Джойс, заявив о том, что беспосадочные рейсы из Перта в Рим вернутся в 2023 году. Кроме того, планируется добавить рейс в Париж.

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"Рим определенно возвращается — полеты в него будут осуществляться в течение европейского лета с июня по октябрь — и мы хотим пойти дальше, — рассказал Джойс в беседе с журналистами на прошлой неделе. — Мы хотели бы иметь возможность летать в Париж, и сейчас ведем переговоры с Air France и другими европейскими авиакомпаниями о том, как мы могли бы это сделать".

У Qantas уже есть рейс из Перта в Хитроу, протяженностью 9 009 миль. Он является третьим по протяженности беспосадочным авиамаршрутом на планете и длится 17 часов 45 минут. Рейс Перт-Рим с протяженностью в 8 298 миль занимает 18-е место, а Перт-Париж, если это произойдет, окажется на пятом месте.

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Похоже, что сокращение глобальных путешествий в эпоху Covid мало повлияло на аппетиты авиакомпаний к так называемым сверхдальним рейсам: в прошлом году в десятке самых длинных рейсов оказались три новых маршрута, отодвинув Нью-Йорк – Манила, Сан-Франциско – Сингапур и Йоханнесбург – Атланта на 11, 12 и 13 места соответственно. Тем не менее закрытое российское воздушное пространство усложнило жизнь многим авиакомпаниям, стремящимся перелететь земной шар.

Вот 10 самых длинных рейсов, которые вы можете совершить в 2023 году:

10. Даллас – Сидней

Авиакомпания: Qantas

Номер рейса: QF 8

Расстояние: 8 557 миль

Продолжительность: 17ч 5м

Qantas летает пять раз в неделю из Нового Южного Уэльса в Техас, на это уходит 17 часов. Этого времени более чем достаточно, чтобы прослушать запись "Кольца Нибелунга" Вагнера, общая продолжительность которого составляет около 15 часов, в зависимости от темпа дирижера.

По этому маршруту летает 787 Dreamliner, недавно сменивший A380. Пассажиры экономкласса получают чуть более 80 сантиметров пространства для ног (шаг сидений) на 17-часовую поездку.

9. Хьюстон – Сидней

Авиакомпания: United

Номер рейса: UA101

Расстояние: 8 596 миль

Продолжительность: 17ч 45м

Еще одно место в чартах для Сиднея — жизнь вдали от остального мира имеет дополнительные преимущества. UA101 вылетает из другого техасского города, Хьюстона, каждый день, время полета по расписанию составляет 17 часов 45 минут. Это на 30 минут дольше, чем раньше.

787 Dreamliner также правит этим маршрутом, с его причудливыми светодиодными фарами, большими окнами и хваленой топливной экономичностью.

8. Сан-Франциско – Бангалор

Авиакомпания: Air India

Номер рейса: AI 176

Расстояние: 8 702 мили

Продолжительность: 17ч 55м

Относительно новый маршрут, запущенный в январе 2021 года, приостановленный в марте 2022 года, а затем вновь запущенный в декабре прошлого года, использует Boeing 777-200LR.

United Airlines планировала свой собственный рейс SFO-BLR, который будет напрямую конкурировать с Air India, но война в Украине и закрытие воздушного пространства России усложнили сообщение, требуя полярного маршрута, и эти планы в настоящее время "заморожены".

7. Лос-Анджелес – Сингапур

Авиакомпания: Singapore Airlines

Номера рейсов: SQ 37 и SQ 35

Расстояние: 8 769 миль

Продолжительность: 17ч 10м

Восемь раз в неделю Singapore Airlines летает из Лос-Анджелеса в азиатский город-государство на самолете A350-900ULR. "ULR" означает "Ultra Long Range", а модель — модифицированная версия A350-900, выпущенная в 2005 году, — имеет максимальную дальность полета более 11 000 миль и может летать до 20 часов без остановок.

Foto: Reuters/Scanpix

6. Окленд – Дубай

Авиакомпания: Emirates

Номер рейса: EK449

Расстояние: 8 823 мили

Продолжительность: 17ч 10м

Добраться до Новой Зеландии еще труднее, чем до Австралии (если, конечно, вы летите не из Америки). Поэтому неудивительно, что Окленд занимает два из шести первых мест. На шестом месте рейс EK449, протяженностью 8 823 мили, на котором используется A380. Emirates — лучший друг "суперджумбо" (так называют A380), в парке авиакомпании 120 самолетов этой модели. В 2021 году она была снята с производства, но в Emirates она — ядро дальнемагистральных полетов авиакомпании.

5. Нью-Йорк – Окленд

Авиакомпания: Air New Zealand

Номер рейса: NZ1

Расстояние: 8 828 миль

Продолжительность: 17ч 50м

Авиакомпании часто сохраняют первый номер рейса для одной из своих самых престижных услуг, и Air New Zealand в сентябре 2022 года передала этому маршруту номер NZ1. Но нельзя сказать, что все прошло без сучка, без задоринки. Самолеты 787-900 Dreamliner авиакомпании могут преодолевать расстояние в 8 828 миль, но едва-едва. Преобладающие на данном маршруте ветры могут сильно осложнять полет вплоть до остановки на Фиджи для дозаправки или незапланированной выгрузки багажа перед взлетом, что нередко случается в особенно ветреных условиях.

4. Даллас – Мельбурн

Авиакомпания: Qantas

Номер рейса: QF22

Расстояние: 8 992 мили

Продолжительность: 17ч 35м

Этот рейс 787-900 был запущен в декабре 2022 года (полеты осуществляются три раза в неделю), и теперь Qantas обслуживает три места из десяти самых длинных перелетов в мире.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

3. Перт – Лондон

Авиакомпания: Qantas

Номер рейса: QF9

Расстояние: 9009 миль

Продолжительность: 17ч 45м

Преодолевший барьер в 9000 миль рейс был первым регулярным беспосадочным рейсом из Австралии в Великобританию, запущенным Qantas в 2018 году. Маршрут имел ошеломительный успех: средний коэффициент пассажирской загрузки (PLF) превысил 90% в течение первого года. Из-за пандемии полеты на маршруте были приостановлены, но Qantas быстро перезапустил его в мае 2022 года.

2. Ньюарк – Сингапур

Авиакомпания: Singapore Airlines

Номер рейса: SQ21

Расстояние: 9 534 мили

Продолжительность: 18 часов 45 минут

Хотите провести почти 19 часов в самолете? Мы – нет. Тем не менее, это то, что каждый день предлагает авиакомпания Singapore Airlines. Но подождите! На рейсе Ньюарк – Сингапур нет салона эконом-класса. В этом дивном новом мире пересечения половины планеты одним прыжком нет места для "дешевых" тарифов. Singapore Airlines сконфигурировали свои A350-900ULR таким образом, что в них есть только бизнес-класс и премиум-эконом: 67 мест в первом, 94 во втором. Таким образом, всего 161 пассажир при максимальной вместимости, что также помогает снизить расход топлива.

1. Нью-Йорк – Сингапур

Авиакомпания: Singapore Airlines

Номер рейса: SQ23

Расстояние: 9 537 миль

Продолжительность: 18 часов 40 минут

Singapore Airlines также выполняет регулярные рейсы в Нью-Йорк, в аэропорт имени Джона Кеннеди, который находится в трех милях от города, что делает этот маршрут самым длинным беспосадочным рейсом в мире. На этом рейсе действует та же система разбивки на классы в самолете, что и на предыдущем маршруте.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Интересно, что пандемия привела к временному введению самого продолжительного беспосадочного перелета, чем любой из перечисленных выше. Чтобы обойти приостановку полетов в Северной Америке, авиакомпания Air Tahiti Nui с 15 марта 2020 года по 19 апреля 2020 года выполняла рейс TN64. Он связывал Париж с международным аэропортом Фааа недалеко от Папеэте (столица Французской Полинезии), пролетая без остановки 9 765 миль.

Когда рекорд будет побит снова?

Дальнемагистральные перелеты не всегда работают так, как хотелось бы. Действительно, маршрут Сингапур – Ньюарк предлагался в период с 2004 по 2013 год, но был отменен из-за жалоб на то, что стоимость топлива сделала его слишком дорогим (отсюда и новое изобретение, включающее удаление всех мест экономкласса).

Но, по крайней мере, одна авиакомпания стремится увеличить существующий по дальности рекорд. К 2025 году Qantas планирует запустить прямые рейсы из Лондона в Сидней, которые будут выглядеть как 20-часовой марафон на 10 573 мили. В 2019 году был даже проведен тестовый полет по этому маршруту. Это часть "Проекта Восход" (Project Sunrise), плана авиакомпании летать без пересадок в любой город, который она выберет. Qantas призвала Airbus и Boeing модернизировать свои существующие самолеты и помочь им открыть новую эру очень и очень дальних полетов. Улучшенные версии Boeing 777 или Airbus A350 могут использоваться для перелетов из Лондона в Сидней, и уже идет обсуждение маршрутов из Великобритании в Мельбурн и из Австралии в Рио-де-Жанейро, Кейптаун и Нью-Йорк.

Foto: Shutterstock

Самый длинный в мире внутренний рейс

Неплохой вопрос для какой-нибудь викторины на вечеринке в баре. Можно поспорить о том, что гигантский маршрут Hawaiian Airlines HA89 из Гонолулу в Бостон, протяженностью 5095 миль, который был запущен в 2019 году и длится около 10 часов в одну сторону и порядка 11 часов в другую (из-за преобладающих ветров), является победителем. Но существование французского заморского департамента Реюньон отодвигает вышеуказанный маршрут на четвертое место в этом импровизированном списке самых длинных внутренних рейсов. А на первых трех окажутся полеты в Реюньон из Парижа-Шарль-де-Голль (5809 миль), Парижа-Орли (5802 мили) и Марселя (5456 миль).

Эпический полет, который не попал в книгу рекордов

Нью-Йорк – Сингапур является самым длинным регулярным рейсом в мире, но коммерческими самолетами авиакомпании летают и на бОльшие расстояния.

В 2005 году самолет Пакистанских международных авиалиний с 27 пассажирами на борту вылетел из Гонконга в Лондон "не в ту сторону" (над Тихим океаном) в рамках попытки установить мировой рекорд. Подготовка к поездке была кропотливой. Многие сиденья были убраны, пространство сзади было занято приборами, а передняя часть осталась пустой. Самолет преодолел 13 422 мили за 22 часа 22 минуты, и этот рекорд все еще не побит.