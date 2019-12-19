Топ-10 самых популярных достопримечательностей мира в 2019 году

Названы самые популярные достопримечательности мира 2019 г. Они были определены по результатам анализа данных о бронировании билетов для посещения этих мест, сообщает Trip Advisor.
1. Колизей, Рим, Италия
Второй год подряд лидером списка становится римский Колизей. Экскурсия по гладиаторской арене – обязательная часть программы при посещении туристами итальянской столицы.
- 1. 2. Лувр, Париж, Франция
- 2. 3. Музеи Ватикана
- 3. 4. Статуя Свободы, Нью-Йорк, США
- 4. 5. Эйфелева башня, Париж, Франция
- 5. 6. Собор Святого Семейства, Барселона, Испания
- 6. 7. Французский квартал, Новый Орлеан, США
- 7. 8. Дом Анны Франк, Амстердам, Нидерланды
- 8. 9. Смотровая площадка Skydeck Chicago
- 9. 10. Площадь Сан-Марко, Венеция, Италия