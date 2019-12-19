Топ-10 самых популярных достопримечательностей мира в 2019 году

Названы самые популярные достопримечательности мира 2019 г. Они были определены по результатам анализа данных о бронировании билетов для посещения этих мест, сообщает Trip Advisor.

1. Колизей, Рим, Италия



Второй год подряд лидером списка становится римский Колизей. Экскурсия по гладиаторской арене – обязательная часть программы при посещении туристами итальянской столицы.