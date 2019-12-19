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2. Лувр, Париж, Франция
Топ-10 самых популярных достопримечательностей мира в 2019 году
Foto: Shutterstock

Названы самые популярные достопримечательности мира 2019 г. Они были определены по результатам анализа данных о бронировании билетов для посещения этих мест, сообщает Trip Advisor.

1. Колизей, Рим, Италия


Второй год подряд лидером списка становится римский Колизей. Экскурсия по гладиаторской арене – обязательная часть программы при посещении туристами итальянской столицы.


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2. Лувр, Париж, Франция

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