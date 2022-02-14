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Риф в форме сердца, Квинсленд, Австралия
ТОП-10 сердец, которые создала сама природа (+ одно из них в Латвии)
Foto: Shutterstock

14 февраля – тот самый день в году, когда в мире (ну или, как минимум, в наших магазинах) достигается максимальная концентрация сердец на квадратный метр площади. Но подушки, открытки, конфеты и шоколад – не единственные в мире вещи, принимающие форму сердца. Природа и сама в состоянии создавать острова и озера, похожие на наш общеизвестный символ любви. Тургид нашел 10 таких примеров, за одним из которых, кстати, и далеко ходить не надо – он расположен совсем недалеко от Риги.

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Остров на озере Венчу


В Гаркалнском крае есть очень живописное озеро, которое особенно интересно выглядит с высоты птичьего полета – на нем расположен остров в форме сердца.

ТОП-10 сердец, которые создала сама природа (+ одно из них в Латвии)
Foto: Viesturs Jūgs

Озеро Венчу находится на территории насосной станции "Балтэзерс", которой совсем недавно исполнилось уже 116 лет. По словам Марциса Баузе-Крастиньша, руководителя отдела по связям с общественностью самоуправления Гаркалнского края, эта территория закрыта для туристов.

"Венчу – типичное лесное озеро с чистой и прозрачной водой. С одной его стороны – песчаная почва, с другой – болотистая", – добавляет Баузе-Крастиньш.

  • Как выглядит озеро Венчу и его остров можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Риф в форме сердца, Квинсленд, Австралия

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

Tags

Аргентина Латвия Австралия Бразилия Греция Ирландия Реки и озера Хорватия Черногория Швейцария
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