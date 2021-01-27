ТОП-10 стран, куда европейские туристы рванут после открытия границ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Несмотря на то, что ситуация как в Латвии, так и в других европейских стран далека от идеальной, многие уже задумываются о летнем отпуске.

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Европейская комиссия по путешествиям (ETC) опубликовала обнадеживающие данные — большая часть туристов спокойно относится к сложившейся ситуации с COVID-19 и верит, что путешествия вернутся в нашу жизнь в самое ближайшее время.

Согласно полученным данным, треть европейских путешественников готовы отправиться в поездку уже весной — в марте-апреле. 32% респондентов указали, что планируют отдых в апреле-июне этого года. Для сравнения: проведенные осенью прошлого года опросы показывали, что люди боялись строить планы на будущий год и говорить о путешествиях — еще пару месяцев назад отправиться на отдых весной готовы были лишь 12% опрошенных.

Более 50% опрошенных надеются на восстановление путешествий с июля. 40% респондентов хотят отдыхать за границей, а 36% готовы рассмотреть возможности отдыха внутри своей страны.

Среди самых популярных стран, куда европейские путешественники стремятся попасть в этом году, значатся:

1. Испания
2. Италия
3. Франция
4. Греция
5. Германия
6. Англия
7. Португалия
8. Нидерланды
9. Турция
10. Хорватия

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