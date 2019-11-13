Топ-10 стран мира, где большая часть населения живет в одном городе

В современном мире все чаще население переезжает из сельской местности в города. Эксперты ООН оценили городское и сельское население в разных странах мира. На основе этих оценок аналитики Business Insider coставили рейтинг стран, большая часть населения которых проживает в одном-единственном городе.
Эти страны, как правило, являются не очень большими по численности населения, однако встречаются и такие страны, где население превышает 100 млн человек.
Ниже мы расскажем о 10 странах мира, где большая часть населения живет в одном городе.
10. Габон
В городе Либревиле, столице Габона, проживает 824 тыс. человек, что составляет 37,9% от общей численности населения. Всего в стране проживает 2 173 000 человек.
- 1. 9. Тринидад и Тобаго
- 2. 8. Конго
- 3. 7. Панама
- 4. 6. Парагвай
- 5. 5. Израиль
- 6. 4. Монголия
- 7. 3. Уругвай
- 8. 2. Джибути
- 9. 1. Кувейт
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