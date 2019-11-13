Топ-10 стран мира, где большая часть населения живет в одном городе

В современном мире все чаще население переезжает из сельской местности в города. Эксперты ООН оценили городское и сельское население в разных странах мира. На основе этих оценок аналитики Business Insider coставили рейтинг стран, большая часть населения которых проживает в одном-единственном городе.

Эти страны, как правило, являются не очень большими по численности населения, однако встречаются и такие страны, где население превышает 100 млн человек.

Ниже мы расскажем о 10 странах мира, где большая часть населения живет в одном городе.

10. Габон



В городе Либревиле, столице Габона, проживает 824 тыс. человек, что составляет 37,9% от общей численности населения. Всего в стране проживает 2 173 000 человек.