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9. Тринидад и Тобаго
Топ-10 стран мира, где большая часть населения живет в одном городе
Foto: Pixabay

В современном мире все чаще население переезжает из сельской местности в города. Эксперты ООН оценили городское и сельское население в разных странах мира. На основе этих оценок аналитики Business Insider coставили рейтинг стран, большая часть населения которых проживает в одном-единственном городе.

Эти страны, как правило, являются не очень большими по численности населения, однако встречаются и такие страны, где население превышает 100 млн человек.

Ниже мы расскажем о 10 странах мира, где большая часть населения живет в одном городе.

10. Габон


В городе Либревиле, столице Габона, проживает 824 тыс. человек, что составляет 37,9% от общей численности населения. Всего в стране проживает 2 173 000 человек.


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9. Тринидад и Тобаго

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