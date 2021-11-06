ТОП-10 всемирно известных музеев, которые можно посетить не вставая с дивана

Личное посещение музея заменить почти невозможно, но мы живем в такое время, когда безопаснее остаться дома. Но стоит ли из-за этого отказываться от насыщенной культурной программы? Чтобы не сойти с ума в четырех стенах, важно находить способы путешествовать хотя бы виртуально, при этом не вставая с дивана. В этом вам помогут онлайн туры по самым известным музеям мира.

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Во всем можно найти свои плюсы — сейчас не нужно стоять в длинных очередях для того, чтобы попасть на всемирно известную выставку произведений искусства или исторических артефактов. Достаточно лечь на диван с компьютером или планшетом и пройти по нужной ссылке — двери музеев открываются сами собой!

Тургид, вдохновившись материалами на портале Timeout, собрал десять всемирно известных музеев, коллекции которых придутся по вкусу каждому, а главное — эти музеи предлагают бесплатные виртуальные туры.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Рейксмузей в Амстердаме





Foto: Shutterstock



Рейксмузей — это Голландский национальный художественный музей и крупнейший музей в стране. Его коллекция насчитывает более миллиона экспонатов с 1200 по 2000 год. В постоянной экспозиции представлены 8 000 предметов искусства и истории. Благодаря виртуальным турам по музею вы сможете увидеть всемирно известные произведения искусства с очень близкого расстояния. Это позволит заметить мельчайшие детали, которые невозможно было бы увидеть даже посетив музей лично.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Британский музей в Лондоне





Foto: Shutterstock



Британский музей в Лондоне открылся в 1759 году и стал первым национальным музеем в мире. Виртуальный тур по музею выделяется впечатляющим графическим решением — все экскурсии "расположены" на межгалактическом гитарном грифе, который проведет вас через мировую историю. "Игра на гитаре истории" сопровождается звуковыми эффектами, а путешествуя сквозь время вы можете исследовать Африку, Америку, Азию, Океанию и Европу разных эпох.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке





Foto: Shutterstock



Музей Гуггенхайма в одном только Нью-Йорке посещают тысячи людей, чтобы полюбоваться его необычной архитектурой, созданной Фрэнком Ллойдом Райтом. Благодаря Google Street View вы тоже можете отправиться в виртуальный тур и увидеть это потрясающее здание своими глазами. Здесь можно "прогуляться" по четырем музейным выставкам. Виртуальные туры познакомят вас с важнейшими произведениями искусства постмодернизма и концептуализма, а на сайте музея можно подробнее узнать обо всех его экспонатах.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Музей Орсе в Париже





Foto: Shutterstock



В музее Орсе хранится самая большая в мире коллекция произведений искусства импрессионистов и постимпрессионистов, но покупать билеты в Париж, чтобы их увидеть не обязательно. Благодаря интернету вы можете увидеть интерактивные галереи с картинами Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Эдгара Дега и других всемирно известных художников. Кроме того, можно посмотреть виртуальную выставку, которая расскажет об истории здания музея. Знали ли вы, что он располагается в бывшем здании одноименного железнодорожного вокзала?

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Фонд Барнса в Филадельфии





Foto: Shutterstock



Коллекционер из Филадельфии Альберт Барнс основал музей в 1922 году, чтобы дать возможность людям увидеть и оценить искусство. В его коллекцию входят работы Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, африканские маски, украшения коренных американцев, греческие древности и многое другое. Виртуальная выставка музея спроектирована весьма необычным образом — с помощью фильтра можно сортировать произведения искусства по цвету, линиям, свету и пространству.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Музей современного искусства The Broad в Лос-Анджелесе





Foto: Shutterstock



В этом музее собрана коллекция современного искусства начиная с 1950-х годов вплоть до наших дней. Необычные экспонаты музея и его нестандартный подход к искусству и художественному образованию обогащает, провоцирует, вдохновляет и способствует более широкому признанию современного искусства в мире. Виртуальный тур по музею — это возможность познакомиться с работами Энди Уорхола, Кита Харинга и Кары Уокер и увидеть выставку Up Close ("Вблизи").

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Галерея Уффици во Флоренции





Foto: Shutterstock



Галерея Уффици — это музей во Флоренции и один из наиболее старых музеев в Европе. Цифровой архив галереи насчитывает более 300 000 произведений искусства эпохи Возрождения. Здесь можно увидеть работы таких великих деятелей искусства, как Сандро Боттичелли, Тициан и Каналетто. Также можно посетить тематические виртуальные экскурсии, например, об ангелах, прозрении и межкультурном видении. И это далеко не все.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Национальный музей современного искусства в Сеуле





Foto: Shutterstock



Музей современного искусства в Сеуле был открыт в 1969 году и с тех пор стал своеобразным институтом корейского искусства. Музей состоит из четырех филиалов, коллекции которых можно увидеть бесплатно онлайн. Экспозиции музея посвящены архитектуре и дизайну, современному искусству и художественному образованию. Осмотр коллекции займет весь вечер, а может быть даже и целый день.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Художественный музей Сан-Паулу





Foto: Shutterstock



В музее Сан-Паулу (Museu de Arte de São Paulo) весьма необычный способ экспонирования произведений искусства — картины висят на абсолютно прозрачных панелях, что создает впечатление, будто они парят в воздухе. Этот уникальный вид можно оценить и на виртуальной выставке, на которой представлены предметы искусства со всей Бразилии и из других стран. Там также можно увидеть полотна уже упомянутых нами художников, чьи работы выставлены в галерее Уффици во Флоренции.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.

Национальная галерея Виктории в Мельбурне





Foto: Shutterstock



Как и другие музеи по всему миру, Национальная галерея Виктории на некоторое время закрыла свои двери для посетителей из-за пандемии коронавируса. Однако здесь тоже есть виртуальные туры. Онлайн экскурсии в сопровождении аудиогида познакомят вас с несколькими выставками — от японского модернизма до экспозиции We Change the World ("Мы меняем мир"), на которой вы узнаете, как искусство и дизайн могут радикально изменить мир.

Виртуальные туры по музею доступны здесь.