ТОП-5 опасных достопримечательностей Эстонии, которые стоит посетить

Индустриальные пейзажи оккупированные трубопроводами, гигантскими шахтами, плотинами и стерильными монокультурами деревьев... С одной стороны такие панорамы являются криком природы о помощи и суровой критикой ее эксплуатации, а с другой стороны они бросают вызов искателям приключений своей таинственностью и неординарностью, пишет Turist.ee.

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Сланцевый карьер Айду

Открытая добыча сланца в карьере Айду началась в 1974 году. Территория добычи составляла около 25 км2, а ее объемы достигали примерно 2,4 млн тонн сланца в год. К 2021 году запасы породы истощились, карьер закрыли. Посл отключения насосов дороги южной его части заполнились водой, и возникла система искусственных водоемов и каналов. Сегодня перед путешественниками открывается удивительный пейзаж из длинных и геометрически правильных озёр с мистической голубой водой.

Карьеры Айду идеально подходят для пеших прогулок для опытных путников, которые не бояться трудностей. Поскольку склоны бывают очень крутые, иногда приходится добираться до вершины на четвереньках или вдвоем затаскивать велосипед в горку. Через водные преграды придется переправляться по бревнам или на плотах. Если плот остался на другом берегу из-за неосторожности предыдущего путника, то придется преодолевать водные преграды вплавь. В Айду можно отправиться в поход с опытным гидом, приготовить гриль, отдохнуть в хижине, покататься на мотоциклах, отправиться в сафари на джипах или лодке.

Сланцевая гора Кукрузе

Террикон Кукрузе, расположенный у Петербургского шоссе, является первым и самым высоким в Эстонии. Он был сформирован в период с 1951 по 1967 годы. К холму ведет пешеходная тропа, а с его вершины открываются потрясающие виды.

Эта горка, к тому же, еще и тлеет! Из-за проседания пород внутри горы создается давление, из-за которого воспламеняются остаточные сланцевые породы. Исследования, проведенные при помощи тепловизора, показали, что температура внутри горы достигает 300 градусов. Время от времени случаются оползни и обвалы, поэтому горой безопаснее любоваться издалека.

Склады боеприпасов в Астангу

При строительстве военного порта Императора Петра Великого в Астангу планировалось построить склады для хранения боеприпасов. Из первоначально запланированных 39 туннелей U-образной формы в 1917 году было построено только два. Потом работы были остановлены из-за нехватки финансирования. В советское время также была попытка достроить и модернизировать хранилища.

Только внутри можно полностью прочувствовать всю мощь туннелей. Однако в кромешной тьме можно наткнуться и на обвалы, и на затопленные места, и даже на кого-нибудь не очень доброжелательного человека. Лучше взять с собой фонарик, непромокаемую удобную обувь. Вы также можете отправиться в поход с гидом.

"Голубая" лагуна Ида-Вирумаа

В общем-то не нужно ехать за тысячи километров на юг, чтобы сфотографировать светло-голубую лагуну и белоснежный песок. Пейзажи осадочных бассейнов в Ида-Вирумаа на фотографиях выглядят ничуть не хуже, чем с Мальдивских островов. Причиной такого эффекта служат мельчайшие частички известняковой пыли в воде и светлый осадок на дне. Правда, купаться здесь не стоит. Вода в промышленных озерах является сильнощелочной и едкой, раздражает кожу и слизистые оболочки. Доступ к прудам-отстойникам ограничен.

База подводных лодок в порту Хара

В Хара переплетается природа Лахемаа и история удивительным образом. База подводных лодок Хара — это бывший военный порт, где с помощью подводных технических сооружений осуществлялось размагничивание корпусов судов, в том числе подводных лодок, в результате которого они становились нераспознаваемыми для магнитных мин.

Вы можете прогуляться по причалу и осмотреть развалины зданий (местами присутствует риск обвала), в темноте можно не заметить не заколоченные дыры в причале, торчащую арматуру или большие камни, поэтому важно проявлять осторожность. Около причала глубоко, а на дне еще до сих пор остается строительный мусор — прыжки в воду строго запрещены. При желании заказать экскурсию с гидом, чтобы узнать и довоенную историю гавани.