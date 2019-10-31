Топ-6 мест, где любили проводить время известные диктаторы прошлого

Если вы желаете совершить путешествие, которое немного выйдет за рамки классического, портал Delfi предлагает краткий путеводитель по тем местам, где в свое время жили диктаторы Европы. В наши дни загородные резиденции, виллы и дворцы влиятельных лиц своей эпохи открыты для всех туристов и свободного посещения.

Орлиное гнездо и Волчье логово Адольфа Гитлера





Foto: DELFI

На самом юге Германии, в окружении Баварских Альп находится резиденция Адольфа Гитлера под названием "Орлиное гнездо" (Kehlsteinhaus). Этот горный домик был предусмотрен как для отдыха, так и для принятия высоких должностных лиц.

Кельштайнхаус был построен в 1937-38 годах как подарок НСДАП на 50-летний юбилей Гитлера. Расположен на высоте 1834 м, неподалеку от ныне разрушенной резиденции Бергхоф в Баварских Альпах.

Дорога протяженностью 6,5 км проходит через пять туннелей, имеет перепад высоты в 700 метров. Дорога заканчивается на площадке, от которой ведет туннель длиной 124 метров, который заканчивается у лифта. Лифт за 41 секунду поднимается на высоту 124 м, где расположен Кельштайнхаус.

"Орлиное гнездо" — это гранитное здание с богатым интерьером. Оно состоит из просторного главного зала с большим количеством окон и камином, столовой, кухни, вахты, и обитой кедром комнаты.

После окончания Второй мировой войны в Кельштайнхаусе, который американцы прозвали "Орлиным гнездом" за его расположение на вершине горы, обосновался штаб военных. "Орлиное гнездо" было конфисковано американцами в 1946 году, в 1951 году передано баварскому правительству, которое приняло решение его снести. Однако власти округа Берхтесгаден заблокировали это решение. В итоге взорвали только руины зданий, принадлежавших руководителям Третьего Рейха, а "Орлиное гнездо" сохранилось.

Сейчас дорожное движение к "Орлиному гнезду" разрешено только для специального транспорта и специальных туристических автобусов (стоимость билета — примерно 15 евро с человека). С конца октября до конца апреля (в зависимости от количества снега в горах) экскурсии не проводятся.

…А в лесном массиве на северо-востоке Польши находится "Волчье логово" — один из секретных военных штабов нацистов во время Второй мировой войны. "Вольфсшанце" (Wolfsschanze) — главная ставка фюрера и командный комплекс Верховного командования ВС Германии в лесу Герлиц недалеко от города Растенбурга, Восточная Пруссия (ныне город Кентшин в Варминско-Мазурском воеводстве Польши).

Комплекс "Вольфсшанце" использовался с 21 июня 1941 по 20 ноября 1944 года. За это время рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер провел здесь свыше 800 дней. Именно отсюда он руководил нападением на Советский Союз и боевыми действиями на Восточном фронте. 20 июля 1944 года здесь было совершено неудачное покушение на Гитлера.

Главная ставка фюрера "Вольфсшанце" представляла собой комплекс из более чем 80-ти бункеров и укрепленных строений посреди густого леса, расположенный на охраняемой площади 250 га и окруженный несколькими кольцами заграждений из колючей проволоки, минными полями, наблюдательными вышками, пулеметными и зенитными позициями.

Под деревьями были построены бункера и другие защитные сооружения. Главные комнаты бункера не имели окон и напоминали бетонные коробки, в которые вели немногочисленные двери, была целая система подземных зданий на нескольких уровнях.

Потребности комплекса обеспечивались через находившийся поблизости небольшой аэродром Wilamowo и железнодорожную станцию. С Берлином его связывал прямой телефонный кабель.

Строительство ставки началось в 1940 году и продолжалось до 1944 года. Ее местоположение (среди Мазурских озер и болот) было изначально выбрано с учетом относительной близости к советской границе, удаленности от крупных населенных пунктов и труднодоступности. Для того, чтобы избежать обнаружения с воздуха, использовались макеты деревьев и маскировочная сетка. Но точное положение "Волчьего логова" было известно американской разведке уже в октябре 1942 года.

В наши дни "Вольфсшанце" представляет собой музей, действующий круглый год. Его ежегодно посещают около 300 тыс. туристов, в основном поляки и немцы. Местное лесничество делает все для сохранения этого обветшавшего исторического памятника.

Однако местные власти считают, что бывшую ставку фюрера необходимо привести в порядок, чтобы сюда приезжало еще больше туристов.

Теперь на территории комплекса установлен памятник участникам "заговора 20 июля". Тот факт, что именно в "Волчьем логове" разворачивались эти события, делает посещение бывшей ставки фюрера еще более привлекательным для большого числа туристов.

Руководство музея считает своей приоритетной задачей воссоздание обстановки зала совещаний, где было совершено покушение на Гитлера. Предполагается, что в зале будут установлены выполненные в полный рост восковые фигуры участников совещания 20 июля 1944 года, говорит Себастьян Трапик. В планах - строительство тут отеля и открытие ресторана.

Однако историки опасаются, что старания районных властей превратят "Волчье логово" в довольно омерзительный Диснейленд или в место паломничества неонацистов.