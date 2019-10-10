Топ-6 мест в Таллинне, где можно позавтракать в 7 утра

Утренний Таллин прекрасен, но проведя в дороге туда четыре с половиной часа и оказавшись в столице Эстонии в районе семи утра, первое, что хочется сделать - нормально поесть. "Бублик" подыскал для вас места в центре города, где можно не только спокойно позавтракать, начиная с раннего утра, но и сделать это с пользой для организма.

ЗОЖ с утра

Kohvipaus, что на Narva mantee, работает прямо для вас, жаворонки. Ровно в 7 часов их двери уже открыты, чтобы порадовать вас вкусными кашами, десертами с чиа на растительном молоке, выпечкой, “кашей-ночнушкой в банке” и, конечно же, горячим вкусным кофе, латте и даже матча.

Уединенно



О вашем хорошем настроении с самого утра заботится и Värav кафе на Väike-Rannavärav 4. В 7 утра вам приготовят смузи-боулы и шикарные тосты — с фруктами и орехами или с авокадо и лососем.

Завтрак по-английски

Reval cafe на Pärnu mantee порадует вас завтраками уже с 7:30. В меню — английский завтрак, панкейки с сыром и конечно же, каша, куда без нее?

Как в детстве

Chapters встретит вас с распростертыми объятьями, начиная с 8. В качестве завтрака в меню есть манная каша с вареньем (прямо как в детстве!), овсяная на миндальном молоке с тыквой, бананами и ананасом, мюсли, а также вареники и французские тосты.

Шакшуку брать будете?



Faehlmanni Kohvik работает тоже с 8 утра. Попробовать можно смузи-боулы, каши и, например, шакшуку — израильскую разновидность яичницы.

Почувствуй себя туристом



Rukis, что в Старом городе, тоже отличное место для завтрака рано утром, не исключено, что вашим соседом будет какой-нибудь турист, который не торопится на работу, а просто встал пораньше, чтобы осмотреть окрестности. Кроме вкусной выпечки, тортов, разнообразных чаев и кофе, вам принесут кашу, блинчики и, например, вкуснейший тост из авокадо с подкопченным перцем и кунжутом.