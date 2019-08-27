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Остров Онс, Галисия
Топ-7 испанских островов, о существовании которых вы не подозревали
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Испанские острова — от Канарских до Балеарских — одни из самых популярных туристических мест в Европе. Но путешественники, любящие более уединенный отдых, все чаще ищут альтернативу. Пришло время заглянуть за пределы Тенерифе, Ибицы и Майорки — у Испании есть и другие острова, достойные посещения. Журнал Rough Guides составил путеводитель по тайным островам Испании, о которых вы даже не подозревали.

Острова Сиес, Галисия


Острова Сиес (Монте Агудо, Фаро и Сан Мартиньо) с белоснежными песчаными пляжами и зелеными лесами расположены неподалеку от побережья Галисии. На этих островах нет ни отелей, ни автомобилей, только кемпинг и велосипеды. На них пускают максимум 2200 посетителей в день. Главная достопримечательность островов — пляж Родас (Praia de Rodas). Это большая песчаная коса, соединяющая Монте Агудо и Фаро. Насладившись пляжным отдыхом, можете прогуляться по одной из туристических троп островов и полюбоваться их живописной природой.


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Остров Онс, Галисия

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