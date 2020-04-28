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Парк Кекенхоф, Нидерланды
ТОП-7 самых волшебных садов и цветочных полей, которыми можно любоваться вечно
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Великобритании зацвел самый большой в стране рододендрон, в Германии вовсю цветут тюльпаны, а в Риге пришло время сакуры и магнолий. Но это далеко не все цветущие поля мира, на которые стоит полюбоваться если не вживую, то хотя бы виртуально. Такая уж у нас сейчас жизнь.

Цветочные поля в Карлсбаде, Калифорния


ТОП-7 самых волшебных садов и цветочных полей, которыми можно любоваться вечно
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Каждый год, с марта по май неподалеку от Сан-Диего цветут гигантские поля (площадью до 50 акров) махровых лютиков. Впрочем, если вам кажется, что Калифорния слишком далеко, то можно попытаться найти поле где-нибудь неподалеку. А искать его нужно с мыслью о том, что тот, кто найдет лютик – разбогатеет.

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Парк Кекенхоф, Нидерланды

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Delfi Turgid

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