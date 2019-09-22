Топ-7 стран мира, где можно получить высшее образование бесплатно

Многие страны, где высшее образование ценится и считается ведущим в мире, переживают кризис доступности высшего образования. Студенты не имеют достаточно средств, чтобы оплатить обучение в вузах страны, поэтому на получение образования берут кредиты, которые впоследствии оплачивают еще много лет после окончания обучения.

Такая ситуация характерна прежде всего для США, однако и в нашей стране высшее образование не всем по карману.

Тем не менее есть страны, где высшее образование субсидируется государством. В частности, из 36 развитых стран, которые входят в ОЭСР, в семи странах образование бесплатное.

Ниже мы расскажем об этих странах подробнее.

Швеция

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Доля молодых людей, посещающих университет: 68%

Государственные расходы на высшее образование одного студента: $20 864

В общем, в Швеции 83% взрослых в возрасте 25-64 лет получили диплом об окончании старшей средней школы (гимназии), в то время как в среднем по странам ОЭСР такой диплом получили около 75% взрослых.

В стране более 30 высших учебных заведений, из которых около трети — университеты.

Университеты Швеции предлагают программы для получения степени по европейскому стандарту: бакалавриат, магистратура и докторантура.

Швеция — одна из стран мира, в которых учится большая доля иностранных студентов.

Высшее образование бесплатное для шведских граждан, граждан стран ЕС, а также обладателей вида на жительство, полученного по причине иной, чем образование, например, для воссоединения семьи.