Топ-8 худших вопросов, которые люди задают стюардессам

Это в человеческой натуре, интересоваться деталями профессий, про которые мало что известно. А в особенности таких профессий, которые, с одной стороны, публичны, а с другой, успели обрасти массой шуток, мифов и стереотипов. Например — профессия стюардессы или бортпроводницы.

И нет, мы, а точнее героиня публикации в Business Insider, говорит не о стандартных вопросах, вроде "как ее назначают на рейсы" или" скольких знаменитостей она видела". А о… других вопросах. Далее — слово героине.

1. Ну что, вы никогда не бываете дома?

Это, вероятно, самый "регулярный" вопрос из всех, что мне задают. И да, он почти всегда начинается с "ну что". Наверное, люди так думают из-за природы моей работы. Однако, несмотря на то, что мне приходится много путешествовать, на диване у себя дома я лежу, вероятно, намного больше, чем средний офисный работник уровня "с 9 до 5". В месяц я провожу в полетах, в среднем, 70-80 часов. Так что, да, мне удается побыть дома.