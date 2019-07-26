Топ-8 худших вопросов, которые люди задают стюардессам

Это в человеческой натуре, интересоваться деталями профессий, про которые мало что известно. А в особенности таких профессий, которые, с одной стороны, публичны, а с другой, успели обрасти массой шуток, мифов и стереотипов. Например — профессия стюардессы или бортпроводницы.
И нет, мы, а точнее героиня публикации в Business Insider, говорит не о стандартных вопросах, вроде "как ее назначают на рейсы" или" скольких знаменитостей она видела". А о… других вопросах. Далее — слово героине.
1. Ну что, вы никогда не бываете дома?
Это, вероятно, самый "регулярный" вопрос из всех, что мне задают. И да, он почти всегда начинается с "ну что". Наверное, люди так думают из-за природы моей работы. Однако, несмотря на то, что мне приходится много путешествовать, на диване у себя дома я лежу, вероятно, намного больше, чем средний офисный работник уровня "с 9 до 5". В месяц я провожу в полетах, в среднем, 70-80 часов. Так что, да, мне удается побыть дома.
- 1. 2. Что самое безумное из того, что случалось на борту?
- 2. 3. Как мне вас называть?
- 3. 4. Это правда, что существует Mile high club?
- 4. 5. Дочь друга моего дяди тоже работает бортпроводницей, вы случайно не знаете ее?
- 5. 6. У вас есть бойфренд в каждом городе?
- 6. 7. У вас вообще есть настоящая работа?
- 7. 8. Ваша мечта — встречаться с пилотом?
Tagsсамолет
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