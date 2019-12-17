Топ-8 лучших мест в Азии для путешествий в 2020 году

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Пекин, Китай

Пекин — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.

Это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны. Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР.

Входит в число четырех древних столиц Китая. В 2008 г. в городе прошли Летние Олимпийские игры. В 2022 г. в городе пройдут Зимние Олимпийские игры. В Пекине осталось немало достопримечательностей, обладающих древней историей.

Наиболее известными из них являются Врата Небесного Спокойствия как сами по себе, так и как главный вход в Запретный Город, а также как часть ансамбля площади Тяньаньмэнь.

Среди других всемирно известных достопримечательностей участок Бадалин Великой китайской стены, Летний дворец и Храм Неба.